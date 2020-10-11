Всемирно известный виолончелист Александр Рамм: Жду Арктический центр вместе с вами!

11 октября на сцене Центра современной культуры и искусства Государственная Филармония имени Кривошапко представила концерт симфонического оркестра «Symphonica ARTica» под управлением дирижёра Фабио МАСТРАНДЖЕЛО.

Солистами выступили лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского — Александр РАММ (виолончель) из Москвы и первая скрипка Филармонии Якутии, лауреат международных конкурсов — Ульяна ГОЛИКОВА.

Мероприятие прошло в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» и к 180-летию Чайковского и 250-летию Бетховена.

В программе прозвучали произведения Бетховена — увертюра «Святой Стефан», романс для скрипки с оркестром, увертюра к опере «Фиделио» и Чайковского — сюита №4 «Моцартиана» и «Вариации на тему Рококо» для виолончели с оркестром.

После концерта SakhaLife взял комментарии у главного дирижёра Филармонии Фабио МАСТРАНДЖЕЛО и приглашенного гостя Александра РАММ.

Фабио МАСТРАНДЖЕЛО: «Если говорить о наших предстоящих планах, то они все зависят от пандемии коронавируса, многое пришлось уже отменить или перенести. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать якутянам здоровья и заботиться о себе и своих близких.

Из больших планов — предстоят возможные гастроли в Казань, скажу, что это очень важное событие для оркестра. К сожалению, мы пропустили гастроли в Екатеринбург в рамках конференции Ассоциации симфонических оркестров. Потеряли ещё гастроли в Санкт-Петербург.

В апреле 2021 года мы готовимся выступить в Сочи, надеемся, все получится.

Конечно же, будем много выступать по республике, предстоит много мероприятий. Главное, чтобы все были здоровы!

Александр РАММ: «Это мой второй приезд в Якутск, в первый раз был в 2016 году, но это мое первое сотрудничество с якутской филармонией.

Коллектив замечательный. Знаю, что строится и через 3 года будет готов Арктический центр искусств, где также будет располагаться Филармония. Жду его открытия вместе с вами!

Приходится играть в тех залах, не приспособленных для академической музыки. Но сегодня мне было достаточно комфортно играть, несмотря что это кинозал, шумит вентиляция в софитах. Все равно это счастье — выступать для своих слушателей, видеть и чувствовать публику после такого долгого перерыва. Надеюсь, и люди будут дальше ходить на концерты. Так они не увеличивают риск, а его увеличивает несоблюдение санитарных требований».

СПРАВКА

Александр Рамм (виолончель), Москва

Александр Рамм родился в 1988 году во Владивостоке. Окончил Московское государственное училище музыкального исполнительства имени Шопена (класс Марии Журавлевой), Московскую государственную консерваторию (класс профессора Наталии Шаховской), затем продолжил обучение в аспирантуре МГК и Высшей школе музыки имени Ханса Айслера в Берлине (класс Франса Хельмерсона).

Лауреат международных конкурсов в Бостоне (Кембриджский, 2005, I премия), Претории (UNISA, 2010, IV премия), Пекине (2010, I премия), Загребе (имени Антонио Янигро, 2012). В 2013 году завоевал III премию на конкурсе Paulo Cello Competition в Хельсинки, став первым в истории состязания представителем России, получившим звание лауреата. В 2010 году стал победителем I Всероссийского музыкального конкурса в Москве, в 2015 году завоевал II премию XV Международного конкурса имени Чайковского в Москве. C 2009 года играет в постоянном дуэте с пианисткой Анной Одинцовой, в 2012 году ансамбль стал лауреатом конкурса дуэтов в Швеции.

В 2010 году участвовал в фестивалях и мастер-классах Академии Куршевеля и Holland Music Sessions, в 2011 году совершенствовался в академии для молодых музыкантов фестиваля в Вербье, по итогам академии был отмечен призом женевского фонда Neva Foundation. С 2011 года выступает в концертах Московской филармонии, участник филармонических программ продвижения молодых артистов, в том числе проекта «Звезды XXI века». С 2012 года – солист Санкт-Петербургского Дома музыки.

Выступает в известных залах мира, сотрудничает с ведущими оркестрами и знаменитыми дирижерами, в числе которых Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Михаил Юровский, Владимир Федосеев, Владимир Юровский, Александр Лазарев, Валерий Полянский, Станислав Кочановский, Александр Сладковский и др. Гастролировал в Швеции, Великобритании, Австрии, Германии, Франции, Финляндии, ЮАР, Японии, Литве, Болгарии, Сербии; сольные концерты музыканта проходили в Концертном центре Брукнера (Brucknerhaus) в Линце, Nikkei Hall в Токио, Консертгебау в Амстердаме, Концертном зале Мариинского театра, Концертном зале имени Чайковского. В прошлых сезонах состоялись дебютные выступления музыканта в Парижской филармонии и лондонском Кадоган-холле (с Валерием Гергиевым). Запись Симфонии-концерта для виолончели с оркестром Прокофьева под управлением Валерия Гергиева транслировалась французским телеканалом Mezzo.

Музыкант играет на виолончели кремонского мастера Габриэля Жебрана Якуба.

Автор выражает огромную благодарность за помощь при написании данного материала коллективу Филармонии Якутии имени Кривошапко и лично Евгению ТАЗЕТДИНОВУ.