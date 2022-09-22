Всеми любимый немюгюнский хлеб получил Товарный знак!

Торжественный день для НХЗ ГРУПП.

21 сентября в рамках форума предпринимателей Республики Саха (Якутия) во время работы круглого стола на тему развития местного товаропроизводства руководителю производственной компании НХЗ ГРУПП Вячеславу Нестерову торжественно вручен Товарный знак.

Ключевым моментом работы круглого стола стало вручение товарного знака Немюгюнскому хлебозаводу – НХЗ ГРУПП. Жители республики все знают и любят его продукции. Образцовая компания НХЗ ГРУПП является примером для других предпринимателей, и остальные так же начнут получать товарный знак, чтобы выйти на новый уровень развития, — сказала модератор круглого стола, председатель Ассоциации предпринимателей республики «Сделано в Якутии» Ольга Григорьева.

Руководитель НХЗ ГРУПП Вячеслав Нестеров отметил, что компания получила свою защиту.

Сегодня для нашего предприятия торжественный день: мы зарегистрировали свой торговый знак. Регистрация товарного знака для каждого предпринимателя имеет важное значение, это и капитализация собственного бизнеса, и нематериальный актив и, главное – защита бизнеса, — отметил Вячеслав Нестеров.