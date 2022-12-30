Всем шампанского: в этом году производство и потребление отечественных игристых вин выросло на 25%

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В преддверии новогодних праздников аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка изучили динамику производства и потребления игристых вин в России в 2022 году. Выяснилось, что россияне нарастили потребление отечественных игристых вин на четверть к аналогичному периоду 2021 года. Не отстают и производители, которые увеличили производство на аналогичные 25% год к году. Ключевыми факторами этой динамики стали ограничение предложения зарубежных производителей и хороший урожай.

Производство

С начала 2022 года производство игристых вин в России демонстрирует стабильный рост. По данным на ноябрь оно превысило показатели 2021 года на 25%. При этом общее производство алкогольной продукции (без пива, сидра и т.д.) выросло на 11%. Доля игристых вин в общем объеме производства алкогольной продукции за год выросла с 7% до 8%.

Рост производства российских игристых вин связан с введением ограничений на ввоз продукции зарубежных производителей, а также успешным годом для виноградарства – в 2021 году из-за природных катаклизмов производители были вынуждены сократить объемы производимой продукции.

Среди регионов России лидерами по производству игристых вин являются Южный федеральный округ (57%), где первенство принадлежит Краснодарскому краю (44% из ЮФО), и Северо-Кавказский федеральный округ (23%), лидирующая позиция в котором принадлежит Республике Дагестан (12% из СКФО). Третье место принадлежит не традиционному винодельческому региону — Северо-Западному федеральному округу (16%) с лидером Санкт-Петербургом (12% из СЗФО), производство в этом округе выросло на 50% за год.

Потребление

В 2022 году россияне нарастили потребление отечественного игристого вина на четверть по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. При этом на рынке рост продаж отмечен как в розничном сегменте, так и в оптовом, что свидетельствует о большей представленности российского продукта в сегменте HoReCa.

Так, оптовая продажа российских игристых вин в 2022 году выросла на 14% по сравнению с прошлым отчетным периодом. Рост розничных продаж этой же категории составил 8%. Продажи алкогольной продукции (без пива) выросли на 4% в опте и 3% в рознице. Доля игристых вин и шампанского в 2022 году составляет 9% от общих продаж алкоголя.

Больше всего игристых вин покупали в этом году в Москве (14%) и Московской области (11%). Среди федеральных округов лидерами являются Центральный (36%), Северо-Западный (14%) и Южный (14%) округа.

Традиционно наиболее высокие показатели реализации игристых вин отмечаются в преддверии праздников (Новый год, 8 марта, 14 февраля и проч.), а также в летний период. Так, к декабрю продажи игристых как правило вырастают почти в 2 раза по сравнению с началом года.

К тому же, импорт игристых вин за январь-август 2022 года вырос на 8% в стоимости по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, что дает российским производителям конкурентное преимущество: в соотношении цена-качество продукция отечественных виноделов нисколько не уступает импортным аналогам.

«Россияне все чаще открывают для себя продукцию российских виноделов, в том числе игристые вина. Это, на наш взгляд, обусловлено проведением различных публичных мероприятий с дегустациями, где можно не только попробовать вино, но также пообщаться с виноделами и узнать больше про историю создания и жизнь винодельни. Развитие энотуризма также способствует расширению знания о локальных производителях и формирует культуру потребления вина, — комментирует Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. – Производители, в свою очередь, постоянно совершенствуют качество продукции, с каждым годом представляя публике лучшие образцы вин. По нашим прогнозам, с каждым годом доля российских игристых вин будет только расти».

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