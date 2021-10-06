Когда я узнала о беде скромного сельского труженика, главы многодетной семьи из села Намцы Намского района нашей республики Ивана Ивановича Аргунова, то подумала, что ему сейчас нужно, чтобы о нем узнало как можно больше людей, поскольку он нуждается в срочной помощи.

У Ивана Ивановича сейчас очень трудный период жизни, вот уже почти год он борется с тяжелой болезнью, ему поставили диагноз «Рак тела желудка четвертой стадии с метастазами в печени». Сейчас, по мнению врачей, самый благоприятный момент, когда Ивану Ивановичу можно сделать операцию. Насколько велик этот срок, сказать трудно, но надежда продлить ему жизнь есть.

Ивану Аргунову всего сорок четыре года, у них с супругой четверо детей, сам он фермер, продолжатель семейной династии фермеров, индивидуальный предприниматель, один из немногих в республике занимающийся разведением коров якутской породы.

Иван Иванович прошел лечение в Якутске и Москве, но с операцией вопрос не решается, а время идет, поэтому Аргуновы обратились к корейским врачам, отправили результаты обследований и анализов, и те пригласили его на операцию. Сейчас единственная надежда сохранения и продления его жизни — обследование, операция и реабилитация в Сеуле.





— Для операции и реабилитации необходимо пять миллионов рублей, — пишут родные Ивана Ивановича в Инстаграм. — Пожалуйста, помогите спасти жизнь нашему любимому отцу, сыну и брату!

Может быть, нам всем вместе удастся помочь еще одному человеку! Когда мы беремся помогать всем миром, мы многое можем. Я не раз в этом убеждалась.