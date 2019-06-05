Всех защитников природы поздравляют с праздником

Поздравляем с праздником всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов.

Сфера экологии давно вышла за границы профессиональной деятельности специалистов в области охраны окружающей среды. Она касается всех и каждого. Подтверждением тому служит прошедший в эти дни в Якутии Национальный лесной форум, где были поставлены серьезные проблемы и достигнуты договоренности по многим непростым вопросам.

Перед экологией страны в целом и Якутии в частности стоят большие задачи и большая ответственность. В прошедшем году мы постарались сделать как можно больше, продвигаясь вперед в решении наиболее актуальных вопросов. Экспертное сообщество отмечает большое внимание Республики Саха (Якутия) к вопросам охраны окружающей среды, масштаб осуществлённых работ и достигнутые за результаты. Экологи Якутии методично повышают культуру населения, привлекают внимание к вопросам сбережения природы.

Национальный проект «Экология», подготовленный Минприроды России по поручению президента страны, учел все существующие сегодня болевые точки и предлагает конкретные решения проблем. Работа ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие, наилучшие доступные технологии в рамках 11 федеральных проектов. По каждому из них за шесть лет мы должны добиться прорыва.

Нам предстоит отказаться от старой системы захоронения отходов на полигонах и уже к 2024 году создать новую отрасль экономики – управления отходами, в том числе ТКО. Национальный проект «Экология» позволит улучшить экологическую ситуацию в городах, поселках, наслегах.

Территория Якутии составляет более трех миллионов квадратных километров и в большей своей части остается не тронутой антропогенным воздействием. Сохранение биологического разнообразия – одна из важнейших целей, ради которой объединяются сегодня экологи, волонтеры, государство и бизнес.

Экологические акции, поддержанные партией «Единая Россия», идут во всех районах. Одними из активистами стали сунтарские партийцы.

«В рамках федерального партийного проекта «Чистая страна», объявленного в Сунтарском улусе года «Экологии и здоровья» и в поддержку акции «Миллион деревьев» по инициативе главы Анатолия ГРИГОРЬЕВА члены политического совета Сунтарского местного отделения партии посадили деревья в селе Сунтар. В мероприятии приняли участие лично руководители наслегов, бюджетных учреждений, с радостью отозвались все активные жители улуса. Настроение у всех было праздничное и приподнятое», — сказала председатель районного Совета депутатов МР «Сунтарский улус (район)» Ульяна ПОПОВА.