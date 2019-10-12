Всех якутян приглашают на праздник поэзии – фестиваль “Благодать большого снега”

12 литераторов из разных городов Якутии, России и зарубежья соберутся на открытии 5-го международного фестиваля “Благодать большого снега” 15 октября.

Фестиваль, организаторами которого являются Союз писателей Якутии, Министерство культуры и духовного развития РС(Я), СВФУ им.М.К.Аммосова, пройдет в г.Якутске 15 – 18 октября.

Ожидается, что в нем примут участие поэт, кандидат филологических наук, Лауреат общероссийской литературной премии им.А.Фадеева, премии им.Барыкаан, переводчик якутских писателей — Николая Лугинова, Натальи Харлампьевой, Василия Васильева-Харысхала, Елены Слепцовой-Куорсуннаах из г.Кызыл Республики Тыва, поэт, переводчик, организатор фестиваля славянской поэзии “Поющие письмена”, организатор и редактор “Антологии якутской поэзии” в серии “Из века в век”, лауреат зарубежных и российских литературных премий Сергей Гловюк из г.Москвы, поэт, член Союза писателей Евразии, кавалер ордена “Мехрибан апа” Афаг Шихлы, переводчик на азербайджанский язык стихов Натальи Харлампьевой из г. Баку Республики Азербайджан), поэт, переводчик, председатель филиала Союза писателей в г. Нур-Султан, заслуженный деятель Республики Казахстан Даулеткерей КАПУЛЫ, журналист, секретарь Союза журналистов России, первый заместитель главного редактора «Литературной газеты», доцент кафедры журналистики Московского гуманитарного университета, лауреат премии Москвы и премии правительства России Леонид КОЛПАКОВ и поэт, председатель Клуба поэтов Литературного института, лауреат премии им.Юрия Кузнецова Григорий Шувалов из г.Москвы. Республику Татарстан представят поэт, прозаик, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат литературной премии Союза писателей Татарстана им.Гаяз Исхаки, республиканской премии им.Мусы Джалиля, Государственной премии РТ им.Г.Тукая Газинур МУРАТОВ и поэт, прозаик, народный поэт Татарстана, лауреат республиканской премии им.Мусы Джалиля и литературной премии Ф.Хусни, заведующий литературной частью Нижнекамского драматического театра им.Т.Мануллина Ркаиль ЗАЙНУЛЛИН. Кроме того, из г.Белграда прибудет прозаик, переводчик таких якутских произведений, как “Спор между умом и сердцем” Алексея Кулаковского и роман “По велению Чингисхана” Николая Лугинова Миливое Бачович (Сербия). Также планируется приезд поэта, члена Русского ПЕН-центра, лауреата Госпремии по литературе Республики Бурятия, старшего преподавателя Литературного института им.М.Горького Амарсаны Узылтуева. Союз писателей Росии в Астрахани будет представлять секретарь Союза Писателей России, поэт, переводчик Юрий Щербаков. Чести представлять на международном фестивале Республику Саха (Якутию) удостоена член Союза писателей России, преподаватель русского языка и литературы в школе г.Томмот Алданского района, кандидату педагогических наук, заслуженному учителю РС(Я) поэту Елене Овчаровой.

По мнению организаторов, проведение международного фестиваля поэзии нацелено на развитие и укрепление связей с литературами народов РФ, стран СНГ, зарубежных стран и способствует пропаганде достижений литератур народов Якутии, развитию переводческой деятельности и расширению горизонтов якутской литературы. В рамках проведения фестиваля планируются встречи в СВФУ, других учебных заведениях города Якутска, а также выезды в районы республики. Помимо этого, состоятся круглый стол по проблемам современной поэзии и перевода, выступления на радио и телевидении.

Как отмечает главный инициатор и бессменный организатор международного фестиваля, народный поэт Якутии, председатель Союза писателей Якутии Наталья Харлампьева, «Благодать большого снега” – это настоящий праздник для всех якутян — любителей поэзии. По ее словам, название фестиваля «Благодать большого снега» взято из стихотворения народного поэта Якутии Семена Данилова. Примечательно, что именно во время проведения международного фестиваля в Якутии выпадает первый снег, столь любимый и долгожданный всеми якутянами, что позволяет вынести художественный образ снега на первый план и сделать его еще одним из ярких и запоминающихся брендов республики. Союз писателей Якутии приглашает всех желающих на торжественное открытие поэтического фестиваля, которое состоится 15 октября в 18 ч в КЦ Сергеляхские огни, вход свободный.