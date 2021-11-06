06.11.2021
11:53
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Якутск

Всех волнует, как будут работать кафе и рестораны

После нерабочих дней рестораны и кафе вернутся к режиму работы с 6:00 до 23:00 часов.

Дальнейшее снятие ограничений для общепита будет зависеть от развития ситуации, на данный момент выявляется много нарушений, в особенности в Якутске. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сказал Глава Якутии @nikolaev_aisen

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CV5EtX8M1Ol/
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