Всех приглашаем на Бал Чемпионов!

🏆🥳Уважаемые горожане и гости столицы, билеты на торжественное мероприятие «Бал Чемпионов-2022» можете приобрети в кассах КЦ «Сергеляхские огни», ДК «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» и на сайте https://sakhaconcert.ru.

🌟Мероприятие пройдёт с 18.00 до 20.00 ч. Режиссером выступит заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) Алексей Константинов, ведущими мероприятия станут Гаврил Менкяров, актер театра и кино, исполнитель главной роли художественного фильма «Дьулуур: мас-рестлинг» и Анна Фомина-Миронова. Все вырученные средства будут направлены на поддержку мобилизованным и добровольцам проходящих службу в местах проведения специальной военной операции.