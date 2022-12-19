19.12.2022
15:52
45
Спорт
Всех приглашаем на Бал Чемпионов!
🏆🥳Уважаемые горожане и гости столицы, билеты на торжественное мероприятие «Бал Чемпионов-2022» можете приобрети в кассах КЦ «Сергеляхские огни», ДК «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» и на сайте https://sakhaconcert.ru.
🌟Мероприятие пройдёт с 18.00 до 20.00 ч. Режиссером выступит заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) Алексей Константинов, ведущими мероприятия станут Гаврил Менкяров, актер театра и кино, исполнитель главной роли художественного фильма «Дьулуур: мас-рестлинг» и Анна Фомина-Миронова. Все вырученные средства будут направлены на поддержку мобилизованным и добровольцам проходящих службу в местах проведения специальной военной операции.
Фото: пресс-службы
Источник: Минспорт Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.12.2022
0
25
19.12.2022
0
40
19.12.2022
0
194
19.12.2022
0
108
19.12.2022
0
273
19.12.2022
1
570
19.12.2022
0
825
19.12.2022
0
765
19.12.2022
0
1554
19.12.2022
0
493
19.12.2022
0
1399
19.12.2022
0
1913
19.12.2022
0
1303
19.12.2022
0
673
19.12.2022
2
740
19.12.2022
0
1187
19.12.2022
0
307
19.12.2022
2
337
19.12.2022
0
1087
19.12.2022
0
298
19.12.2022
0
312
19.12.2022
0
403
19.12.2022
0
1175
19.12.2022
0
3281
19.12.2022
0
510
19.12.2022
0
903
19.12.2022
0
8695
18.12.2022
0
707
18.12.2022
0
48436
18.12.2022
0
650
18.12.2022
0
907
18.12.2022
0
1164
18.12.2022
6
11658
18.12.2022
0
528
18.12.2022
0
1325
18.12.2022
0
909
18.12.2022
4
3596
18.12.2022
0
4796
18.12.2022
0
1649
18.12.2022
1
1889
18.12.2022
0
1139
18.12.2022
3
15573
18.12.2022
0
2261
18.12.2022
0
4296
18.12.2022
0
1873
18.12.2022
0
1998
18.12.2022
0
6020
17.12.2022
0
4166
17.12.2022
1
2073
17.12.2022
0
1803
17.12.2022
0
496
17.12.2022
0
8852
17.12.2022
0
14192
17.12.2022
0
2150
17.12.2022
1
994
17.12.2022
0
3918
17.12.2022
0
1293
17.12.2022
0
1058
ТОП НОВОСТИ
13.12.2022
5
200243
18.12.2022
0
48351
13.12.2022
7
19860
13.12.2022
5
19595
16.12.2022
0
19444
18.12.2022
3
15564
17.12.2022
0
14191
14.12.2022
3
12329
18.12.2022
6
11648
15.12.2022
3
10793
Добавить комментарий