Всех, кто любит читать приглашают на семейный фестиваль

С 13 по 18 декабря 2021 года филиал Национальной библиотеки РС (Я) ДТК – Центр чтения проводит II республиканский онлайн-фестиваль «Читающая семья – читающая Якутия».

В рамках фестиваля организуются конкурс читающих семей республики, презентации книжных новинок НКИ «Айар», книжные выставки, обзоры, мастер-классы по совместной работе родителей с детьми, встречи с писателями Якутии, лекции специалистов и многое другое

В этом году соорганизаторами фестиваля будут Российская государственная детская библиотека, Национальное книжное издательство «Айар» им. С.А. Новгородова, Исторический парк «Россия – моя история», муниципальные библиотеки и культурные учреждения Республики Саха (Якутия).

Фестиваль «Читающая семья – Читающая Якутия» проводился первый раз в 2020 году, в рамках юбилейных мероприятий 95-летию основания Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) и был итоговым мероприятием сетевого проекта библиотек республики «Читаем все» этого года.