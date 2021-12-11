11.12.2021
11:35
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Общество

Всех, кто любит читать приглашают на семейный фестиваль

С 13 по 18 декабря 2021 года филиал Национальной библиотеки РС (Я) ДТК – Центр чтения проводит II республиканский онлайн-фестиваль «Читающая семья – читающая Якутия».

В рамках фестиваля организуются конкурс читающих семей республики, презентации книжных новинок НКИ «Айар», книжные выставки, обзоры, мастер-классы по совместной работе родителей с детьми, встречи с писателями Якутии, лекции специалистов и многое другое

В этом году соорганизаторами фестиваля будут Российская государственная детская библиотека, Национальное книжное издательство «Айар» им. С.А. Новгородова, Исторический парк «Россия – моя история», муниципальные библиотеки и культурные учреждения Республики Саха (Якутия).

Фестиваль «Читающая семья – Читающая Якутия» проводился первый раз в 2020 году, в рамках юбилейных мероприятий 95-летию основания Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) и был итоговым мероприятием сетевого проекта библиотек республики «Читаем все» этого года.

Фото: http://bdulib.ru/
Источник: Национальная библиотека РС (Я)
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