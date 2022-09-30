Всех ценителей искусства приглашаем на выставку «Краски другой земли»

С 30-го сентября в галерее Союза художников Якутии «Арт-Ситим» открыта выставка пленэрных работ «Краски другой земли».

В экспозиции представлено более 80 работ, выполненных якутскими художниками во время поездок в Монголию и в Приморский край в 2018-2022 гг.

Зрителя ожидает удивительно красивая, первозданная природа Монголии; травянистые степи, бескрайние поля и вершины, самобытность культуры населения, а также невероятные пейзажи на берегу Японского моря, каменистые и лесистые хребты и склоны, бирюзовое, синее море…

Когда художник выходит на природу, ставит этюдник и пишет то, что видит — он ставит перед собой непростую задачу. За короткое время — от нескольких минут до пары часов, он должен передать свое восхищение от натуры, будь то пейзаж, портрет или натюрморт. При этом автор использует все свое умение в области рисования, живописи, композиции, выполняя работы в своем персональном стиле.

И ничем не заменишь восторг художника и вдохновение от величия и красоты природы, людей и животных на ее фоне, ее гармонии с архитектурой, природы в ее постоянной изменчивости и цветовом богатстве.

На выставке представлены произведения известных якутских художников- Иннокентия Корякина, Василия Кравчука, Эдиты Степановой, Макарова Федота, Ольги Скориковой, Евдокии Романовой, Туйаары и Екатерины Шапошниковых, Галины Окоемовой, Александры и Родиона Бочкаревых-Иннокентьевых, Ирины Мекумяновой, Георгия Решетникова, Марии Гуляевой, Натальи Николаевой, Нюргуяны Амыдаевой.

Выставка работает с 30 сентября по 14 октября 2022 г.

Адрес: Белинского 44, 2 этаж, галерея Союза художников Якутии «Арт-Ситим».

Режим работы: 10:00-17:00

Суббота- воскресенье: выходной.

Вход свободный.

Справки по телефону: +7914-232 50 39