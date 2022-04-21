Всех любителей искусства приглашаем на выставку известного художника

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Всех ценителей, коллекционеров и любителей искусства приглашаем посмотреть выставку художника-живописца, члена союза художников России, отличника культуры РС(Я), преподавателя спецдисциплин кафедры живописи и графики АГИКИ — Натальи Николаевой.

Большинство представленных работ на выставке «Апрель, капель и акварель» выполнены в технике акварели, в которой художник работает интенсивно последние 10 лет. Влюбиться в нее можно буквально с первого мазка, поражает индивидуальность этой техники, акварель живет собственной жизнью. На сегодняшний день наблюдается интерес к этой технике, как со стороны художников, так и со стороны зрителей, поклонников искусства во всем мире.

Когда хочется отрешиться от ежедневной суеты, остановить взгляд на чем-то спокойном, не вызывающем раздражения и дискомфорта, лучший отдых для ума и зрения – это погружение в мир искусства акварели. Которая требует точности, внимательности и быстроты, ее привлекательность в свежести восприятия, текучести, мягкости цветовых переходов, она ориентирована на личностное восприятие красоты. На экспозиции представлены работы, редко экспонируемые на выставках, некоторые картины ни разу не покидали мастерскую художника.

На выставке будет интересно сравнить живописную манеру в традиционной технике масляной и акварельной живописи, а также поиск новых пластических идей в изобразительном языке художника, который в целом обращен к чувственным, эмоциональным и интуитивным образам которое привносит искусство в стремительно меняющийся мир. На автора оказывает огромное впечатление многовековая культура акварельной живописи, особенно художник отмечает влияние английских художников Джона Констебля(1776-1837), Уильяма Тернера(1867-1936), заставляя восхищаться техническими возможностями акварели, возвращаться к различным поискам и достижениям прошлого и интерпретировать их на своих работах.

И, конечно, в любом интерьере работы акварелью всегда будут смотреться легко как глоток свежего воздуха, внося хрупкое очарование, легкость и невесомость. Акварель ценится коллекционерами и любителями искусства, ведь работы, выполненные в этой технике уникальны.

Выставка «Апрель. Капель. Акварель» открыта в обновленном выставочном зале Союза художников Якутии – студии-галерее «Арт-Ситим», на Белинского 44, 2 этаж до 29 апреля 2022 года.

Режим работы:

Понедельник -пятница: с 10:00-17:00

Суббота -воскресенье: по предварительной записи. К.т.: +7914-232 50 39