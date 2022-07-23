Все затопленные населенные пункты Якутии освободились от воды

В связи с прохождением волны дождевого паводка в бассейне р. Яна с 9 июля 2022 года на территории Верхоянского района функционирует режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».



По уточненным данным, всего с начала дождевого паводка в 11 населенных пунктах (н.п. Себян – Кюель Кобяйского района, н.п. Суордах, Томтор (Дулгалахский наслег), Бетенкес, Томтор (Борулахский наслег), Верхоянск, Боронук, Батагай, Хайысардах, Токума и Сысы-Мейите) Кобяйского и Верхоянского районов было затоплено 579 приусадебных участков, в т.ч. 428 жилых домов, с населением 1656 человек, в т.ч. 452 ребенка, 14 СЗО. В настоящее время все населенные пункты полностью освободились от воды.

Спасателями, во взаимодействии с администрациями МО и волонтерами проводятся работы по просушке домов и расчистке территорий. Из 428 жилых домов просушено 192, из 579 приусадебных участков расчищено 347.

1) В с. Себян-Кюель было затоплено 43 приусадебных участка, в т.ч. 2 жилых дома, все участки расчищены от мусора, дома просушены.

2) В с. Суордах было затоплено 88 приусадебных участков, в т.ч. 88 жилых домов, расчищено от мусора 32 приусадебных участка, просушено 22 жилых дома.

3) В с.Томтор (Дулгалахский наслег) было затоплено 95 приусадебных участков, в том числе 50 жилых домов, расчищено от мусора 39 приусадебных участков, просушено 30 жилых домов.

4) В с. Бетенкес было затоплено 166 приусадебных участков, в т.ч., 50 жилых домов, расчищено от мусора 121 приусадебный участок, просушены все 50 жилых домов.

5) В с.Томтор (Борулахский наслег) было затоплено 17 приусадебных участков, в том числе 6 жилых домов, расчищено от мусора все 17 приусадебных участков, просушены все 6 жилых домов.

6) В г. Верхоянск было затоплено 92 приусадебных участка, 174 жилых домов, расчищено от мусора 47 приусадебных участка, просушено 42 жилых домов.

7) В с. Боронук было затоплено 60 приусадебных участков, в т.ч., 52 жилых дома, расчищено от мусора 29 приусадебных участков, просушено 34 жилых дома.

8) В п.Батагай было затоплено 5 приусадебных участков, все участки расчищены от мусора.

9) В с. Хайысардах было затоплено 9 приусадебных участков, в т.ч. 2 жилых дома, все участки расчищены от мусора, дома просушены.

10) В с.Токума было затоплено 2 приусадебных участка, в т.ч., 2 жилых дома все участки расчищены от мусора, дома просушены.

11) В с.Сысы-Мэйитэ было затоплено 2 приусадебных участка, в т.ч., 2 жилых дома все участки расчищены от мусора, дома просушены.

Правительством республики из резервного фонда с нарастающим итогом организована доставка в Верхоянский район груза в объеме 18 768 кг предметов первой необходимости (вещевое имущество, ИРП, бутилированная вода, продукты питания, мотопомпы, генераторы и т.д.).

Издано распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.07.2022 г., в соответствии с которым выделено 30 млн. рублей, в том числе: Кобяйскому району — 885,0 тыс. рублей, Верхоянскому району– 29 млн. 115 тыс. рублей.

Ежедневно на платформе государственных сервисов принимаются заявления граждан через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Также специалисты работают в Верхоянском районе для оказания методической и консультативной помощи органам местного самоуправления и пострадавшим гражданам.