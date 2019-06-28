Все участники Игр Дыгына-2019!

На видео «Сахамедиа» — 12 сильнейших многоборцев Якутии, участвующих в Играх Дыгына-2019. Зрелищные схватки состоятся 29-30 июня во время проведения Ысыаха Туймаады. Источник: http://ysia.ru/video-vse-uchastniki-igr-dygyna-2019/

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