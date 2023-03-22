Все театры Якутии на одной сцене — не пропустите!

27 марта в 18:30 в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского всех жителей и гостей города Якутска, любителей и почитателей театрального искусства, приглашаем на театрализованное представление, посвященное Международному Дню театра. Вы увидите на одной сцене артистов Русского драматического театра им. А.С. Пушкина, Саха академического театра им. П.А. Ойунского, Театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона, Национального театра танца им.С.А.Зверева – Кыыл Уола, Театра кукол г.Нерюнгри, Театра юного зрителя, Театра Олонхо, Театра коренных малочисленных народов Севера.

Это уникальный проект, новый формат и особая атмосфера где Вас ждет захватывающее погружение в мир театрального искусства. Это будет незабываемый искренний вечер единого тепла и биения сердец!

Все средства, поступившие от продажи билетов будут перечислены в фонд СВО

По проекту “Пушкинскай карта” дети и молодежь от 14 до 22 лет театрализованное представление могут посетить бесплатно

Билеты можно приобрести в кассе Саха театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на сайте sakhatheatre.ru