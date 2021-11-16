Все северные надбавки якутянам сохраняются

Как стало известно, что Владимир Путин отменил распоряжение предшественника Бориса Ельцина, согласно которому некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера. Помимо Карелии, из списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ. Для обеспокоенности якутянам нет поводов.

РИА Новости публикует подготовленный Минэком единый список районов Крайнего Севера и приравненных к ним, который теперь должно утвердить правительство. На первом листе указано, что вся Республика Саха (Якутия) входит перечень районов Крайнего Севера.

Как сказала замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко о выплатах россиянам, живущим в районе Крайнего Севера – будут сохранены все северные надбавки, передаёт РИА Новости.

Валентина Пивненко подчеркнула, что «никто ничего не теряет». «Никто не касается вопросов устранения или какой-то коррекции в вопросе северных гарантий и компенсаций. Закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, этот статус сохраняют», — объяснила депутат.

Политик добавила, что в данный момент при подготовке законопроекта о бюджете на три года размер выплат определяют с учётом действующих норм выплат районных коэффициентов и процентных надбавок.

«Все государственные гарантии сохраняются. И связанные с пенсионным обеспечением, и с социальным. С оплатой стоимости проезда для неработающих пенсионеров. Всё в полном объеме», — заключила Пивненко.