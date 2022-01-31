Все самое важное по ситуации с коронавирусом — Оперштаб Якутии

Эпидемиологическая ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции на территории региона остаётся напряжённой. По городу Якутску и по ряду районов республики продолжает наблюдаться рост заболеваемости, хотя темпы прироста по сравнению с предыдущей неделей не столь значительны.

«Ситуация развивается в соответствии с теми прогнозами, которые давали специалисты. Несмотря на большое количество выявляемых случаев, люди переносят болезнь более-менее легко, особенно это касается вакцинированных. Поэтому резкого роста госпитализаций, соразмерного количеству заболевших, не наблюдается. Тем не менее, расслабляться нельзя», — сказал Айсен НИКОЛАЕВ в ходе очередного заседания республиканского оперштаба.

С учётом того, что вакцинированные граждане переносят болезнь гораздо легче, оперштабы на местах обязаны держать вопросы вакцинации и ревакцинации в зоне постоянного внимания.

По данным Управления Роспотребнадзора по Якутии, в настоящее время по республике число граждан, получивших первый компонент вакцины, достиг 79,9%, а ревакцинированных – 60,9%.

Районы, в которых наблюдаются низкие темпы вакцинации, за прошедшую неделю незначительно прибавили. Но по-прежнему показатели вакцинации ниже 70% наблюдаются в Чурапчинском и Намском улусах.

За прошедшую неделю в регионе увеличено количество проводимых ПЦР – анализов и ИХА-тестирований. Это позволяет оперативно выявлять заболевших и начать их активное лечение.

Айсен Николаев поручил Минздраву Якутии держать на особом контроле вопросы обеспечения бесплатными лекарственными препаратами заболевших, проходящих лечение амбулаторно. Глава напомнил, что по обеспечению бесплатными лекарствами граждан, заболевших ковидом, приняты общестрановые подходы, которые обязательно должны соблюдаться.

Кроме того, глава дал поручение Росздравнадзору усилить ежедневный мониторинг запасов лекарственных препаратов в государственных и частных аптеках.

Также участники совещания особое внимание уделили работе дополнительно развёрнутого в ЦСП «Триумф» центра амбулаторной неотложной помощи гражданам с признаками ОРВИ. Они отметили необходимость постоянного информирования граждан о порядке обращения в данный центр, предназначенного для приёма лиц с симптомами острых респираторных заболеваний.