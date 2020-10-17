Все самое важное об удаленной работе

На вопросы об организации «удаленной» работы отвечает руководителя социально-трудового отдела Федерации профсоюзов Якутии Леонид Дырахов:

Кто уходит на «удаленку»?

– Органам исполнительной власти РС(Я), бюджетным учреждениям, кроме учреждений здравоохранения, образования и стационарных организаций социального обслуживания дано поручение обеспечить перевод на дистанционный режим работы исполнения должностных обязанностей не менее 50% численности работников. Так же рекомендовано федеральным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям.

Как должны обеспечиваться условия работы сотрудников на дому и какой документ должен приниматься в организациях?

– В Трудовом кодексе РФ в настоящее время пока нет такого понятия, как удаленная работа, по факту оно близко к понятию дистанционной.

В соответствии со статьей 312.1 Трудового кодекса РФ дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, при условии использования между работодателем и работником информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Решение о переводе принимается руководителем организации локальным нормативным актом – приказом, распоряжением.

Так как меняются условие трудового договора: место работы, а это обязательные условия трудового договора, то решение о переводе на дистанционную работу оформляется Дополнительным соглашением к трудовому договору.

Трудовой договор остается и заключается Дополнительное соглашение с каждым работником, переходящим на дистанционный режим работы, в письменной форме.

Приказ издается по согласованию с профсоюзной организацией.

При переводе работников на дистанционную работу работодатель должен учитывать, что на работников, находящихся на дистанционном режиме работы, распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Могут ли работники рассчитывать на полный объем зарплаты?

– Поскольку в условиях угрозы распространения коронавируса перевод на дистанционный режим носит вынужденный и временный характер, то при сохранении объема трудовых обязанностей размер оплаты труда не должен измениться. То есть, при переводе на дистанционный режим корректируется только место работы, а все остальные условия трудового договора продолжают действовать в прежнем виде.

Заработная плата должна выплачиваться в размере, установленным трудовым договором, то есть в том же размере, что и при работе до введения режима дистанционной работы, с учетом всех ее составляющих – оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Напомним, в указе президента РФ от 11 мая 2020 года № 316 пунктом 3 установлено, что в случае принятия решения о приостановлении (ограничении) деятельности организаций независимо от формы собственности за работниками сохраняется заработная плата.

По всем возникающим вопросам Федерация профсоюзов РС(Я) просит писать на электронную почту sakhaprof@mail.ru или ознакомиться с информацией на сайте sakhaprofs.org.