Все работники участковых комиссий прошли тестирование на COVID-19

Через два дня, 25 июня начнется важнейшее событие в жизни страны – Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля, в течение 7 дней. Это сделано для того, чтобы не допустить скопления людей на участках.

Как сообщалось, на участках для голосования будут обеспечены беспрецедентные меры санитарной безопасности. В эти дни работники участковых и территориальных избирательных комиссий проходят тестирование на COVID-19.

Председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова сообщила, что тестирование работников УИК проводят поликлиники № 1 и № 3 Якутска, а также Медицинский центр г. Якутска.

«Тестированием на наличие короновирусной инфекции будут охвачены 1461 членов УИК. Результаты анализов будут известны через день», — отметила Алла Самойлова.

Во всех участках для голосования будут жестко соблюдаться санитарные правила, чтобы не допустить распространения инфекции. Так, у входа в помещения для голосования будут лежать обеззараживающие коврики, через которые будут проходить все граждане. Далее голосующие перейдут в специально отведенное место для обработки рук дезинфицирующим средством. У входа каждому измерят температуру бесконтактным термометром. В помещениях для голосования будут нанесены специальные линии – указатели, чтобы граждане не пересекались и соблюдали социальную дистанцию.

Участки для голосования с 25 июня будут работать с 10.00 часов до 18.00 часов, а в день голосования — 1 июля с 08.00 часов до 20.00 часов.

По информации ЯГТИК, в кампанию по Общероссийскому голосованию в городских округах «город Якутск» и «Жатай» будут работать 117 участков, из них 3 участка в Жатае.

Уважаемые горожане! В этом году Центральная избирательная комиссия России предлагает разнообразные формы голосования по поправкам в Конституцию России, чтобы каждый выбрал для себя удобный и безопасный способ. Из-за эпидемиологической обстановки возможность голосовать на дому предоставляется многим.Если у вас возникли вопросы, звоните на горячую линию Якутской городской территориальной избирательной комиссии по номеру 48-8-85.