Все прелести погоды: в Якутии выпадет три вида осадков за один день

29 марта якутян ожидает не совсем обычный в плане погоды день: выпадет сразу три вида осадков: снег, мокрый снег и дождь, что позволит «ощутить все прелести погоды».

На северо-западе, по нижней Лене без осадков, температура ночью -28-33°, днем -13-18°, на остальной территории небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в Алданском, Нерюнгринском районах местами сильный снег, ветер порывистый, в Кобяйском, Ленском районах до 15-18 м/с, в Верхоянском, Алданском, Нерюнгринском районах и на побережье Арктики до 15-20 м/с, местами метели, температура ночью -2-7°, на западе -12-17°, на северо-востоке -25-30°, днем -1,+4°, на западе -4-9°, на северо-востоке -10-15°.

В Якутске небольшой снег, ветер западный 3-8 м/с , на дорогах гололедица. Температура ночью -4-6°, днем +1+3°.