Все пострадавшие семьи села Бясь-Кюёль Якутии получили ключи от новых домов

Сегодня в селе Бясь-Кюёль еще 14 семьям, пострадавшим от лесного пожара, ключи от новых благоустроенных домов и денежные сертификаты вручил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников. Таким образом к наступлению морозов всех жителей микрорайона «Кэскил» обеспечили комфортабельным жильем, сообщает ЯСИА.

За короткий период завершены восстановительные работы по возрождению микрорайона “Кэскил”. В течение трех последних недель вручили ключи от новых домов 20 семьям, а сегодня их получили оставшиеся 14 семей. Всех жителей обеспечили благоустроенным жильём и необходимой инфраструктурой, как и поручил президент России Владимир Путин.

«Огромный труд для возведения этого села приложили не только наши строители, и не только сотрудники правительства. По воле нашего главы Айсена Николаева мы буквально всем миром восстановили село после катастрофы, которая случилась в августе и сделали его намного лучше, красивее и современнее. Такими микрорайонами, я думаю, ни каждая республика, ни каждый регион могут похвастаться. Мы вспоминаем, что здесь было еще два месяца назад, но теперь это все надо забывать. Начинается новая жизнь», — обратился к жителям Дмитрий Бердников.

Также он сообщил, что сейчас на завершающей стадии находятся вопросы по компенсациям. В общей сложности почти 300 млн рублей из республиканского бюджета направлено на выплаты и планировочные решения.

На церемонии Дмитрию Бердникову вручили звание почётного гражданина села Бясь-Кюель.

Стоит отметить, что основную работу по финансированию строительства благоустроенных домов провел Целевой фонд будущих поколений республики. Свои пожертвования в фонд направили промышленные предприятия. Так, акционерная компания «АЛРОСА» направила 200 млн рублей, а также «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» — 25 млн рублей.

Заместитель гендиректора АЛРОСЫ Алексей Дьячковский и руководитель представительства в республике общества компании “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” Петр Алексеев также поздравили новосёлов со знаковым событием.

Глава Горного улуса Никита Андреев отметил оперативную работу по восстановлению села и рассказал, какие работы еще ожидаются. «Кроме ввода нового жилья, будет восстановлена и улучшена уличная дорожная сеть, проведут работы по водоотведению, обустройству проездов к каждому жилому дому. Кроме того, проведена большая работа по восстановлению и реконструкции сетей газо- и электроснабжения. 33 дома подключены к высокоскоростному интернету. Мы были приятно удивлены, что вместе с этим появилась возможность и слушать радио и пользоваться другими опциями интернета», — отметил он.

Напомним, 7 августа верховой пожар перекинулся на село Бясь-Кюёль Горного района и охватил огнём микрорайон «Кэскил». Стихия уничтожила более 30 домов и 8 хозяйственных построек. В тот же день по поручению главы Якутии Айсена Николаева был создан оперативный штаб по восстановлению микрорайона.

Отметим, что восстановлению села Бясь-Кюёль особое внимание уделяет президент России Владимир Путин, координацию работ ведет полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.