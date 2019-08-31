Все отравившиеся в банкетных залах Якутска выписаны из больниц

Пациенты, госпитализированные с острой кишечной инфекцией после посещения банкетов в столице республики, выписаны из больниц, сообщает телеканал «Якутия 24».

По данным Управления Роспотребнадзора по региону, последний пациент выписался из медучреждения 29 августа. Вспышка сальмонеллеза была связана с некачественными продуктами питания и не соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в четырех ресторанах города.

Напомним, количество отравившихся человек в банкетных залах Якутска выросло до 54. У 20 пациентов подтвержден диагноз сальмонеллез. Расследование по данному делу продолжается.

Управление Роспотребнадзора по республике наложило временный запрет деятельности на все четыре ресторана ООО «Сеул» в связи с угрозой здоровью граждан. Закрыты заведения по адресу улица Дзержинского, 69 («Белые ночи», «София», «Пхеньян Гван», «Стелла»).

Сальмонеллез — это бактериальная кишечная инфекция, вызванная бактерией сальмонелла. Чаще она встречается в продуктах питания, таких как: яйца, мясо и молочные продукты из-за неправильного хранения и термической обработки.

Врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, а также технику и методику приготовления пищи. Эксперты отмечают, у детей риск развития кишечной инфекции более высок, нежели у взрослых.