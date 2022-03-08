Все об пособиях на детей от 8 до 16 лет

Как будет рассчитываться размер пособия? • Базовый размер пособия — 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. • Если при назначении пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход семьи — меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. • Если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Куда подавать заявление? Заявление можно будет подать на портале Госуслуги. Также будет предусмотрена возможность подать заявление лично.

Куда будет поступать пособие? Пособие на детей от 8 до 16 лет включительно, как и все регулярные выплаты, зачисляется на банковские счета, привязанные к картам «МИР«.

Когда можно будет подать заявление на выплату? С 1 мая 2022 года. Первые выплаты будут приходить семьям с мая, при этом пособие будет рассчитываться с 1 апреля. То есть, если семья, например, получит первую выплату в мае, то она будет сразу за два месяца — за апрель и за май, если семья обратится, например, в конце мая, то пособие будет получено в июне сразу за 3 месяца — апрель, май и июнь.

Что будет учитываться при назначении пособия? Это пособие, как и другие пособия для поддержки нуждающихся семей, будет назначаться по итогам комплексной оценки нуждаемости. То есть, учитываются: • доходы; • имущество; • наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия (правило «нулевого дохода«). Если в семье несколько детей этой возрастной категории, пособие назначается на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Напомню, что сейчас по аналогичным принципам назначаются пособия на детей от 3 до 7 лет.