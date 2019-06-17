Все о диспансеризации от Поликлиники №1

Уважаемые жители республики!

Диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр можете пройти в поликлинике по месту жительства у своего участкового терапевта.

ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» приглашает свое население на диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр.

Будем рады Вас видеть у участкового терапевта и в Отделении профилактики по адресу:

г. Якутск, ул. Кирова 19,

пн-пт с 8-00 до 20-00 в часы работы участкового терапевта

(возможна предварительная запись)

пн-пт с 9-00 до 15ч Отделение профилактики (кабинет 411)

(без записи и минуя регистратуру)

Телефон для справок 8-800-234-34-46; 39-45-55; 300-003

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения утвержден:

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»

Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования состояния здоровья граждан

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды 21, 24, 27 и т.д. лет для всех граждан, за исключением тех групп населения, которые проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.

Цели диспансеризации:

Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования состояния здоровья граждан в целях:

1) раннего выявления хронических заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ, основных факторов риска их развития;

2) определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с хроническими заболеваниями;

3) проведения краткого профилактического консультирования;

4) определения группы диспансерного наблюдения граждан.

Диспансеризации проводится, чтобы предупредить или выявить заболевания, своевременно начать лечение или скорректировать образ жизни. Она включает лабораторные исследования, обследование и консультации специалистов и проводится раз в два этапа.

Первый этап

На этом этапе у пациента выявляют возможные хронические заболевания. В первую очередь внимание уделяется сердечно-сосудистым, онкологическим, бронхо-легочным заболеваниям, сахарному диабету. Сначала пациенты заполняют анкету, чтобы определить факторы риска и наличие возможных заболеваний (курение, употребление алкоголя, прием психотропных и наркотических веществ, оценка характера питания и физической нагрузки…). Проводятся исследования.

Второй этап диспансеризации

Этот этап необходим для дополнительного обследования. При выявлении на первом этапедиспансеризации каких-либо медицинских показаний, пациент направляется для уточнения его состояния здоровья и диагноза.

Кто подлежит диспансеризации в 2019 году?

Диспансеризации подлежит взрослое население России в возрасте от 18 лет, — как работающие граждане, так и не работающие; а также граждане, проходящие обучение в образовательных организациях по очной форме

В 2019 году проходят диспансеризацию 1 раз в 3 года до 39 лет (2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980 года рождения), с 40 лет ежегодно.

Диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны проводится ежегодно независимо от возраста.