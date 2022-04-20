Все на субботник! В Якутске 22 апреля

В общегородском субботнике будут участвовать все предприятия и организации независимо от форм собственности, подведомственные учреждения и предприятия Окружной администрации города Якутска. Субботник пройдет 22 апреля в рамках трехмесячника санитарной очистки городского округа и приурочен к предстоящему Дню Республики Саха (Якутия).

Во всех округах субботники по уборке территории начали уже с 14 апреля и будут проводить еженедельно до 30 сентября. Об этом сообщили в Департаменте по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска.

«Город приобрел 18 подметальных машин для дворников управ, их раздали во все территориальных управления округов и пригородов. В связи с интенсивным таянием снега и недавними осадками усиленно ведется откачка. По магистральным дорогам откачивают техникой МУП «Жилкомсервис», а внутриквартальные и дворовые территории откачивают управы и управляющие компании. С 11 апреля откачали 11 717 кубометров талых вод, ежедневно откачивают порядка 2,5 тысяч кубов со дворов и внутриквартальных проездов», — проинформировал начальник ДРТ Владислав Слепцов.

На общегородском субботнике 22 апреля предприятия и организации будут убирать закрепленные за ними территории. Перечень закрепленных территорий определен постановлением Окружной администрации города Якутска от 7 июля 2021 года № 161п «О кураторстве предприятий за территориями городского округа «город Якутск» в целях благоустройства и озеленения».