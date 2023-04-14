Все — на первомайский парад!

В Якутске 1 мая пройдет парад трудовых коллективов.

1 Мая 2023 года приглашаем принять участие в параде – шествии, посвященном празднику Весны и Труда!

🎈Праздничный парад-шествие начнется в 09.30 часов с построения колонн по ул. Кирова (возле здания Бизнес-центра). В 11.00 часов колонны начнут движение по маршруту по ул. Кирова до Комсомольской площади. Схема построения колонн будет утверждена организаторами мероприятия на основании поступивших заявок.

📝Коллективы предприятий, организаций города Якутска (https://yakutskcity.ru/press-tsentr/v-yakutske-1-maya-proydet-parad-trudovykh-kollektivov/) до 19 апреля 2023 года могут подать заявки на участие в параде-шествии в территориальные органы управления городского округа «город Якутск».