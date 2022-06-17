17.06.2022
11:08
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Спорт

Все – на бокс! В финалах чемпионата ДВФО выступят 13 якутских боксеров

Болеем за наших!

Сегодня, 17 июня во дворце спорта «50 лет Победы» пройдут решающие поединки за золотые медали чемпионата Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин. Начало главных боев – в 17.00 ч.!

Финальные бои пройдут в 13 весовых категориях, в девяти из них будут представлены воспитанники якутской школы бокса. При этом в четырех весах якутские боксеры уже гарантировали себе путевки на чемпионат России, так как участники данных финалов – якутяне.

«Спорт Якутии» представляет вашему вниманию составы финальных пар:

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Фото: пресс-службы
Источник: Sportyakutia.ru

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