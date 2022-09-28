28.09.2022
12:46
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Общество

Все мобилизованные якутяне могут получить льготу при получении услуги нотариуса

Для получения услуги необходимо только предъявить паспорт, повестку и оплатить госпошлину

Мобилизованные граждане могут обратиться к нотариусу и получить льготу на услугу даже в выходные дни. Телефон горячей линии для консультаций по вопросам режима работы нотариусов +79245688828.

Об этом «КП – Якутия» сообщили в Нотариальной палате Якутии.

– Мобилизованные граждане, получившие повестки, могут получить квалифицированную юридическую помощь вне очереди. За услуги правового и технического характера применяется льгота в 100%. Гражданину необходимо лишь оплатить госпошлину, а также предъявить повестку и паспорт, – сказали в палате.

Льгота будет действовать на весь период мобилизации во всех нотариальных конторах России.

– Если человек не успел попасть к нотариусу в своем городе, то он может получить услугу в любом другом населенном пункте страны. Если же его сразу отправили в военную часть и таких граждан будет много, то возможно, будет организована выездная услуга. Кроме того, начальник военной части также может предоставить доверенность, – добавили в Нотариальной палате.

Фото: SakhaDay
Источник: КП – Якутия

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