Все мобилизованные якутяне могут получить льготу при получении услуги нотариуса

Для получения услуги необходимо только предъявить паспорт, повестку и оплатить госпошлину



Мобилизованные граждане могут обратиться к нотариусу и получить льготу на услугу даже в выходные дни. Телефон горячей линии для консультаций по вопросам режима работы нотариусов +79245688828.

Об этом «КП – Якутия» сообщили в Нотариальной палате Якутии.

– Мобилизованные граждане, получившие повестки, могут получить квалифицированную юридическую помощь вне очереди. За услуги правового и технического характера применяется льгота в 100%. Гражданину необходимо лишь оплатить госпошлину, а также предъявить повестку и паспорт, – сказали в палате.

Льгота будет действовать на весь период мобилизации во всех нотариальных конторах России.

– Если человек не успел попасть к нотариусу в своем городе, то он может получить услугу в любом другом населенном пункте страны. Если же его сразу отправили в военную часть и таких граждан будет много, то возможно, будет организована выездная услуга. Кроме того, начальник военной части также может предоставить доверенность, – добавили в Нотариальной палате.