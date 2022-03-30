Все мероприятия на водоемах курировали инспекторы ГИМС
Инспекторы ГИМС обеспечили безопасность проведения культурно-массовых мероприятий на водных объектах республики в выходные дни.
Перед проведением мероприятий инспекторы ГИМС замерили толщину льда водоемов. С участниками и гостями мероприятий проведены беседы по соблюдению требований безопасности на льду, вручены тематические памятки, листовки по соблюдению мер безопасности на льду. В ходе мероприятий инспекторы ГИМС осуществляли мониторинг водного объекта, патрулирование и наблюдение за ледовой обстановкой.
Прошлые выходные в с. Сыдыбыл Вилюйского района на озере Хоту-Куел инспекторы Вилюйского инспекторского участка Центра ГИМС регионального управления МЧС России обеспечили безопасность проведения мероприятий «Байанай курэ5э» и «А5а курэ5э». Соревнования проводились с целью привлечения интереса подрастающего поколения и дальнейшего развития рыболовного спорта и туризма, а также пропаганды здорового образа жизни и обмена опытом.
В это же время в г. Томмот Алданского района на реке Алдан проведены народные гулянья «Гуляй народ – весна пришла в Томмот», посвященные году культурного наследия народа России и Дружбе народов. Безопасность на водном объекте обеспечили инспекторы группы патрульной службы г. Томмот Центра ГИМС регионального управления МЧС России.
А также одновременно на Белом озере в г. Якутске проведены ежегодные ледовые автогонки. Организатором данного мероприятия является Федерация автомотоспорта г. Якутск.
А в прибрежной зоне 202 и 203 микрорайонов г. Якутска проведен республиканский ледовый забег на длинные дистанции в зимних условиях за «Кубок Водоканала». Забег проводился с целью пропаганды здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения.
Происшествий в период проведения мероприятий не зарегистрировано.
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