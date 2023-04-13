Все медицинские организации Якутии в одном информационном портале

Региональный информационный портал «Здоровая Якутия» portal.mzsakha.ru был запущен Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в тестовом режиме в 2022 году в целях исполнения пункта 4.6.2 Указа главы РС (Я) №1782 от 31.03.2021 г. Это единый ресурс, содержащий информацию обо всех медицинских организациях республики, и выступающий как диалоговая площадка, обеспечивающая эффективное взаимодействие системы здравоохранения и населения Якутии.

Цели портала: развить правильную культуру оздоровления человечества и сделать процесс оказания медицинской помощи доступнее и комфортнее, расширить доступность услуг в электронном виде для пациентов региона, упростить существующие механизмы взаимодействия пациентов и медицинских организаций, не используя сторонние ресурсы и поисковые системы.

Проект состоит из двух больших направлений. Первое – информационно-образовательный блок «Будь здоров». Это: психологические тренинги, онлайн-школа по правильному питанию, видео-уроки с комплексами упражнений при различных заболеваниях, статьи, рекомендации и многое другое.

Вторым направлением проекта является возможность пользоваться услугами медицинских организаций с помощью цифровых онлайн каналов, различных полезных проверенных медицинских сервисов и приложений на территории республики и за её пределами.

Портал интегрирован с различными системами и сервисами, что дает возможность не использовать сторонние ресурсы для нахождения нужной информации касательно здоровья. Например, для удобства Пользователей используется система авторизации через ЕСИА Госуслуги, что дает возможность получить доступ к личной информации Пользователя в личном кабинете, усиленную защиту данных Пользователей и прямой переход на любые медицинские услуги Госуслуг без повторной авторизации. Благодаря этому у жителей региона есть возможность не только записаться на прием к врачу, но и получить ряд других услуг, перечень которых доступен на портале.

Просматривать размещенную на портале информацию можно без регистрации. Однако, если вы хотите получить доступ к полному набору функций портала и личному кабинету для упрощенного использования системы, придется пройти авторизацию через ЕСИА Госуслуги.

Все сайты медицинских организаций теперь связаны между собой, представляют собой единую структуру и расположены у каждого пользователя под рукой в разделе «Медицинские организации».

В разделе «Специалисты» находится список врачей (в том числе и узкой специальности) с возможностью электронной записи и поиска необходимого специалиста по ФИО или специальности врача с актуальным расписанием.

В чем удобство портала «Здоровая Якутия»?

Существует ряд положительных моментов, которые делают использование услуг портала удобным. К числу таковых можно отнести следующие моменты:

— Простота меню. Все представленные на портале медицинские услуги распределены по отдельным категориям, поэтому можно быстро найти подходящее предложение.

— Открытый доступ к актуальной информации. Собранные на сайте данные регулярно обновляются и находятся в открытом доступе для всех желающих.

— Возможность экономии времени. Поскольку все медицинские услуги собраны в одном месте, выбрать подходящее предложение можно без дополнительных временных затрат.

Пользоваться услугами портала «Здоровая Якутия» можно как на ПК, так и на смартфоне. Пользователям также доступна версия для слабовидящих.