Все любимые артисты на одной сцене!

Чистый воздух, вкусная еда, любимые артисты, дискотека «Белые ночи» — все это в новом проекте «Большой концерт на летней веранде Усадьбы Атласовых» в Якутске.
В рамках проекта будет презентована новая песня Надины ЭЛЬПИС, на слова и муз. БАЙАНАЕВА Куприяна «Сурук», ранее исполняла популярная группа «Байанай» (Верхневилюйск), так же вечер украсят: ОЛИМПИЯ, Николай РОББЕК, НИКА, Варя АМАНАТОВА, Айсен АММОСОВ, Петр КУЛАКОВСКИЙ, группа «Snow voice» и другие.
В стоимость будет включен праздничный ужин, включающий в себя холодные закуски, салат, горячее блюда и напитки.
Сбор гостей с 19:30.
Начало: 20:00.
Заказ билетов и бронирование: 8-964-428-8900
Стоимость: 2 000 рублей.
Источник: На правах рекламы.