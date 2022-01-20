Все крайне тяжело больные – не вакцинированы от ковида 🙀

По данным Балабкиной, за последние сутки на лечение в стационары республики поступили 116 человек с диагнозом COVID-19. Всего на 20 января по данным Управления Роспотребнадзора в РС(Я) выявлен 761 новый случай заболевания коронавируса. «В стационары города Якутска поступило 87 человек, в Мегино-Кангаласском – 10, Горном и Усть-Алданском — по 3, Алданском, Олекминском и Хангаласском – по 2, Верхневилюйском, Вилюйском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Сунтарском районах – по одному пациенту. Все остальные заболевшие получают соответствующие лечение амбулаторно», – проинформировала зампред.

В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных. Ольга Балабкина акцентировала, что все 10 пациентов являются не вакцинированными от ковида. В тяжёлом состоянии находятся 66 пациентов, из них прививку не получили 64. Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь.

Ольга Балабкина подчеркнула, что несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, учитывая скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется лёгкое течение заболевания.

Также отмечено, что вызов медицинских бригад осуществляется через систему 122, «облачную поликлинику», систему «Медсеть», а также через дозвон в медицинские организации.

В республике увеличиваются темпы вакцинации. По данным вице-премьера, за последние три дня в среднем по республике прививку от ковида ставят порядка 3 тысяч человек. «На сегодняшний день привито около 77% взрослого населения республики», – сообщила Ольга Балабкина и призвала усилить темпы ревакцинации. Ревакцинацию прошли 110 163 человека. Это 63% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Вице-премьер напомнила о норме указа, согласно которой срок самоизоляции сокращается с 14 до 7 календарных дней – в случаях заболевания членов семьи острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) иди в случае контакта с больными коронавирусной инфекцией, в том числе прибывшим из-за рубежа.

Также Ольга Балабкина обратилась к работодателям с рекомендацией о направлении на удалённый режим работы 50% коллектива. «Если ранее на удалённый режим работы отправляли с целью защиты тех, кто по ряду причин не могли вакцинироваться по медотводу, то сейчас те, кто находятся на удалённом режиме, в последующем могут заменить основной работающий состав при случае их болезни», – пояснила она. Оперштаб республики и районные оперштабы работают в полном соответствии с планом по недопущению распространения коронавируса на территории республики.