Все хиты легендарной группы «Modern Talking» — 12 октября в ЦСП «Триумф»!

View this post on Instagram

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТРИБУН! Ссылка в профиле! 12 октября в ЦСП «Триумф»! Имя олицетворяющее целую эпоху мировой поп-музыки! Кумир поколений 80-х и 90-х, Блистательный, непревзойденный, лидер легендарной группы «Модерн Токинг» ТОМАС АНДЕРС с единственным концертом в Якутске! Живой звук! Лучшие музыканты Европы! Уникальный видеоряд! Красочное световое шоу! Все это на незабываемом концерте-мечте многомиллионной армии поклонников, легенды мировой поп-музыки Томаса Андерса! Стоимость билетов: Трибуна: 2500-4500 Фан-зона: 5000 Внимание! Акция «Май»! 200 билетов по 2500 рублей в к/т «Центральный» с 12 мая по 11 июня! Среди покупателей Акции будет проводиться розыгрыш профессиональной фотосессии с Томасом Андерсом от @sreda.studio Справочная информация @sakhaconcert или по телефону 733-664 @sakhaconcert #томасандерс #концертмечта #модернтокинг #живойзвук #этонельзяпропускать #юбилейныемероприятиясахаконцерта #нам25