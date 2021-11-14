Не столь давно в соцсетях распространилось видео, в котором был заснято нападение собак на ребенка. Происшествие случилось в Бетюнском наслеге Амгинского улуса Якутии. Проблема бесконтрольного выгула собак до сих пор активно рассматривалась только в столице региона, в районах особенного внимания не отводилось. По поручению прокуратуры республики прокуратура Амгинского района организовала проверку по ЧП.

Глава наслега Алексей Никитин дал комментарий по поводу случившегося: «В день происшествия совместно с административной комиссией Амгинского улуса и прокуратурой района мы отработали вопрос по установке хозяев собак. Все собаки являются чипированными, также имеют ошейники. Сейчас мы проводим профилактическую беседу с хозяевами собак. В этот же день мы вышли на связь со семьей мальчика, с ним все порядке, укусов не обнаружено. Как говорит сам школьник, по пути домой он пытался позвать свою собаку, но за ними увязалась большая стая. В этом году администрация наслега подписала соглашение с индивидуальным предпринимателем по отлову безнадзорных собак. И работа по отлову продолжается по сей день».

Данная информация была опубликована пресс-службой администрации Амгинского района на официальной странице в Инстаграм. Среди комментариев особенно точно общую проблему безответственного отношения к животным отразила одна фраза: «Все гуляют сами по себе-лошади, коровы, собаки и ищут еду!».