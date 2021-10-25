Все грани таланта: художник, предприниматель, дизайнер Вячеслав Яроев

Персональная выставка Вячеслава Яроева «Айар кутум абылаҥа» — событие для художника знаковое — он впервые представляет свои работы в живописи и графике. Как говорит сам Вячеслав Яроев, к своему 50-летию он хочет предстать перед широкой публикой, как профессиональный живописец, ведь его в республике больше знают, как дизайнера, создавшего грандиозные объекты для Ысыахов Олонхо, как предпринимателя, директора дизайн-студии «Уран», на счету которой десятки проектов для строящихся социальных объектов, как реставратора старинных зданий.

Но только родные знают, что каждую свободную минуту его рука всегда тянулась к кисти, что он брал мольберт с собой в любую поездку. И все эти годы, в те редкие перерывы, когда удавалось выбраться на природу, просто побыть дома, он продолжал писать. Для настоящего художника, даже если он целыми днями занят своим бизнесом, творчество является необходимостью – как воздух, без которого нельзя жить.

«Вот так рождается талант!»

Его земляк и наставник Борис Неустроев-Мандар Уус очень образно рассказал об истоках творчества Вячеслава Яроева:

«Слава Яроев родился и вырос в деревне, в окружении девственной красоты природы — таинственной окружающей среде предков. Маленький мальчик Слава, как будто, имеет третий глаз — с малых лет он видит осенью, как баюкает золотая пора, зимой он читает кружевные узоры на окне, весной слышит чарующие напевы ручеек, пение птиц, а летом, дивной порой, общение с природой, сенокос, сбор ягод… Мальчик по имени Слава тогда не знал, что в эти годы он каплями собрал в душе мазки своих ярких полотен, которые хранил в тайнике своего сердца. Так он накопил свой багаж художника.

Наверное, Слава помнит художественный класс, где у порога нас встречала учительница рисования Анна Васильевна Мандарова. Я сам помню этот запах краски, первые линии на холсте, мольберт. Аж, дух захватывает, и уже возврата в детство нет…

Вот так рождается талант!

Твой друг и учитель Борис Федорович Неустроев-Мандар Уус.

Вячеслав Яроев родился 6 октября 1971 года в селе Баяга Алексеевского района в семье Анны Ефремовны и Василия Капитоновича Яроевых. Очень многое в судьбе деревенского мальчика определила Анна Васильевна Мандарова, которое преподавала в художественном отделении музыкальной школы. Она первая заметила в мальчике талант художника, ее добрые уроки открыли перед ним прекрасный мир живописи.

После 8-го класса он поступил в художественное училище. Как рассказывает его супруга Екатерина: «У него с самых ранних работ был почерк настоящего художника. Я и влюбилась в него, когда увидела его картины, он покорил меня своей живописью. Это наш якутский Шишкин!».

С женой Екатериной

Как художник стал строителем

В 1990 году он окончил Якутское художественное училище, уже тогда они с Екатериной поженились, появились дети. Это были трудные 90-е годы, и молодому отцу приходилось крутиться, чтобы прокормить семью. Он начал тогда строить деревянные дома, проще говоря, занялся шабашкой. Его, еще совсем молодого парня, уважали работяги-строители – он быстро вник в дело, а прирожденная умелость и руки художника позволили строить качественно и красиво, так, что вскоре дело пошло, заказы прибывали, строительный бизнес шел в гору.

С 2012 года показали первые дизайн-проекты в национальном стиле для строящихся школ и детсадов в разных уголках республики. Вскоре супруги художники Вячеслав и Екатерина Яроевы открыли дизайн-студию «Уран», наняли инженеров, архитекторов, бухгалтеров, чтобы делать проекты, расчеты, сметы, им остается только создавать идеи дизайна. Поступает один заказ за другим, у них прекрасно получается оформление школ и детсадов в якутском стиле – яркие, самобытные проекты с глубоким знанием национальных традиций.

В мире Олонхо

Затем, в 2014 году, как дизайнера Яроева в первый раз пригласили для оформления Ысыаха Олонхо, тогда он построил свою первую Мо5ол урасу в г. Покровск в Орто дойду. А дальше ни один республиканский Ысыах не обходится без сакральных объектов, созданных дизайн-студией «Уран».

Как говорит Вячеслав Яроев, идеи для оформления ысыаха приходили к нему во время погружение в мир Олонхо – вслушиваясь в древний эпос, он мысленно видел образы, которые потом пытался воплотить в жизни. Он создал неповторимый и самобытный Аал Луук масс для каждого улуса, где проходил республиканский праздник – в Верхоянске, Вилюйске, Алдане, Олекминске, Намцах.

— Важно увидеть, особенно для детей, воплощенные в реальности образы из Олонхо – не мифические в воображении, а которые можно «пощупать», зримо увидеть в полном масштабе. Тогда восприятие Олонхо становится совсем другим – эпос оживает, — говорит Вячеслав. — В то же время все в построенном объекте должно соответствовать традиционным канонам, чтобы не вызвать отторжения у знатоков культуры саха, ученых-этнографов. Поэтому каждый объект для Ысыаха Олонхо требует кропотливой подготовки, изучения фольклорного материала, погружения в Олонхо для вдохновения. А затем идет не менее сложная работа, чтобы воплотить задуманное. Это же производство: надо рассчитать проект, подобрать современные материалы, найти мастеров и организовать их работу так, чтобы добиться точного исполнения твоей идеи. Совсем непростая задача.

Наверное, все жители Якутии видели и запомнили самобытные и неповторимые образы Мо5ол урасы в г. Покровск (Орто дойду) берестяной урасы (туос ураһа), Моҕол ураса в с. Чурапча, Аал Луук мас, туос ураса, Моҕол ураса в с. Верхоянск, г. Вилюйск, г. Алдан, г. Олекминск, Намцы. Именно они создавали атмосферу и фон большого национального праздника, и без них уже немыслим Ысыах Олонхо. Все эти объекты созданы дизайн-студией «Уран».

«Вячеслав Васильевич Яроев является поклонником и пропагандистом национальной якутской культуры, пытаясь возвратить символизм далеких предков, который стал для обывателя вещью с нулевым смыслом. Национальный колорит это лишь вершина айсберга этнокультуры. Дезъинтегрированное мировоззрение современника осознать ее глубинный смысл может с трудом. Во многие ритуальные вещи современники не верят. Поэтому нужно становиться “археологом культуры” своих предков, чтобы ритуальные вещи, созданные сегодня, смогли навеять истину о прошлом… Вячеслав Яроев обращается к историческим памятникам материальной культуры саха, изучая, анализируя, интуитивно догадываясь и по крупицам восстанавливая вместе с коллегами и народными мастерами их многозвучное бытие», — констатирует Алексей Пудов, кандидат философских наук, в своей статье «Художник «Золотого Солнца» — Вячеслав Яроев»

Помимо этого, дизайн-студия «Уран» создала больше 40 уникальных проектов оформления детских садов, школ и социальных объектов в якутском стиле. Эту работу курирует супруга Екатерина Яроева.

«У меня трое детей и четверо внуков, поэтому мне очень близко оформление детских учреждений в любом стиле. И в этой работе я реализую свое творческое начало, как художник», — говорит Екатерина.

Семья Яроевых

Воссоздание памятников зодчества

А еще в последние годы Вячеслав Яроев увлекся реставрацией.

— Меня всегда очень интересовали старинные постройки – как их возводили мастера прошлого, какие способы применяли. И всегда было жалко, что объекты деревянного зодчества исчезают с лица земли, поэтому занялся реставрацией. А дело это сложное, нужно изучать архивные материалы, проводить научные изыскания для проекта реставрационных работ, историко-культурную экспертизу, и работы должны идти по старинным технологиям, для чего нужны хорошие мастера. Цель реставрации – воссоздать первоначальный облик памятника с максимальным сохранением аутентичного материала и минимальным вмешательством по его изменению, этим и отличается реставрация от новодела, – рассказывает Вячеслав Яроев.

Важно, что к работе с памятниками культурного наследия допускают только те организации, которые имеют лицензию на реставрационные работы. «Уран» смог получить такую лицензию в 2016 году. И спустя три года команда Яроева приступила к восстановлению реставрационных работ таких как мельница-топчанка в Черкехе. Это был первый объект деревянного зодчества, который реставрировала якутская компания, ранее для таких работ приглашали специалистов из других регионов.

— Благодаря Главе республики Айсену Николаеву, стартовал проект «Сохраним памятники», – рассказывает Вячеслав Яроев. — Айсен Сергеевич вместе с супругой Людмилой Валерьевной восстановили уникальный объект деревянного зодчества, построенный в 1932 году мастером Семёном Дьяконовым в местности Улахан-Кюель Сыланского наслега Чурапчинского района. В 1977 году мельница была перевезена на территорию Черкехского историко-мемориального музея «Якутская политическая ссылка».

За последние годы дизайн-студия «Уран» отреставрировала балаган Пекарского, два объекта в Черкехе, дом скопцов в Олекминске, сейчас заканчивают Николаевскую церковь в Кердеме Хангаласского улуса, ведутся работы по реставрации памятника истории и культуры объекта культурного наследия «Дом казначейства» в Якутске.

В душе остался живописцем

Казалось бы, судьба далеко увела Вячеслава Яроева от стези живописца – кипучая деятельность успешного предпринимателя, строителя, дизайнера, реставратора, растущий бизнес должны были отнимать у него все силы и время.

Но надо отдать должное близким Яроева – они всегда понимали, что его талант нельзя зарывать в землю из-за насущных забот. По настоянию жены и отца, Вячеслав Яроев поступил на учебу в живописную мастерскую Артура Дмитриевича Васильева ЯФ Красноярского государственного художественного института, который закончил в 2004 году. И дипломированный художник Яроев пишет картины, участвует во всероссийских, региональных выставках, получает премию им. Валериана Васильева среди молодых художников Якутии. Параллельно всем остальным своим делам – откуда только силы брались?

«Несомненно, Вячеслава Васильевича манит природа родного края, которая глубоко вошла в душевный строй художника. Ему удаются лирические пейзажи и натюрмортные композиции, напоминающие о скоротечности бытия — проходящей юности, теплого якутского лета или короткого весенне-осеннего дня. В них скрыт заряд ностальгии утраченного и восхищения природной гармонией, — так оценивает живопись Вячеслава Яроева философ Алексей Пудов. — Потерянный рай поля с одуванчиками и потрескивающее пламя ночного костра проносятся фрактальным повторением памяти целых поколений якутских детишек, выросших на селе в советскую эпоху… Живя на переломе времен, художник Яроев, будучи «продуктом» якутской деревни 70-80-х, смог прочувствовать уходящее навсегда. Своим разносторонним эстетическим чутьем художник и мастер считывает из напряжения этнической культуры токи бытия, фиксируя в своем творчестве уходящую традицию».

Многогранность таланта Вячеслава Яроева не может не удивлять – он еще пишет стихи. Как он говорит, слова приходят сами, складываются в строки, и тогда он их записывает. Так родилась книга стихов, презентация которой так же состоялось на персональной выставке работ Яроева.

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Персональная выставка художника Вячеслава Яроева «Айар кутум абылаҥа»

21 октября состоялось официальное открытие выставки художника Вячеслава Яроева «Айар кутум абылаҥа» в художественной галерее Комдрагмета РС(Я). Выставка включает более 60 произведений живописи, графики, архитектурных макетов, созданных начиная с 2000-х годов. Экспозиция впервые широко и всесторонне освещает деятельность художника в области станковой живописи и рисунка.