Все еще нет интернета? Срочно голосуйте

На Госуслугах можно проголосовать за поселки и деревни с населением от 100 до 500 человек, в которые Минцифры приоритетно проведет высокоскоростной мобильный интернет в 2023 году. 1800 населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов, подключат к 4G, сообщили в Мининноваций Якутии.

В голосовании могут принять участие все совершеннолетние граждане России. Но свой выбор можно отдать только за населенный пункт из того региона, где вы прописаны. Например, можно проголосовать за село, где живут ваши близкие.

Проголосовать за нужный населенный пункт можно через Госуслуги и по почте.

• На Госуслугах по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet

• По почте. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Направить письмо нужно на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября. По почте письма будут принимать до 26 ноября.

Результаты — список населенных пунктов — будут известны 26 декабря 2022 года.