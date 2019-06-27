Все, что вы хотели знать о талисманах Игр народов Якутии

Пшеница, Земляника, Капелька и цветок Сардана — официальные талисманы VII Спортивных игр народов Якутии в Амге. Что они символизируют и какие виды спорта представляют – читайте в материале ЯСИА.

Сразу ясно, что данные маскоты символизируют главные достояния Амгинской земли. Их отобрали по итогам конкурса, который прошел в декабре 2016 года. Поступило множество предложений, из которых выбрали не один, а четыре символа. Они будут встречать гостей Игр в Амге, а также примут непосредственное участие в торжественных мероприятиях.

Пшеница (Бурдук)

Среди талисманов игр он является основным персонажем и представляет всеми любимый и самый популярный спорт в Якутии – вольную борьбу. Также отборная пшеница является символом амгинской слободы и украшает герб улуса.

Ранее сообщалось, что авторы видят в этом образе одного из самых сильных вольников республики — амгинца Николая Захарова — Сахаачча. Он являлся мастером спорта СССР, чемпионом страны и крупных международных турниров, многие предрекали ему восхождение на олимпийскую вершину.

Земляника (Дьэдьэн)

Спелая Земляника получила роль боксера. Источник витамина С всем своим видом излучает энергию и готовность к бою.

Амга очень богата земляникой. Каждый год в паломничество за ней приезжает тысячи собирателей. Кстати, в этом году ожидается изобилие целебной и вкусной ягоды, так как в начале июня уже появились цветы земляники.

Сардаана

Сардаана — цветок, занесенный в Красную книгу Якутии. Каждое лето на берегах реки Амги вырастают сотни прекрасных цветов. Сардаана для местных жителей не просто бренд – она является центральной символикой герба Амгинского улуса.

Любимый всеми якутянами цветок воспевают в песнях, танцах и стихах, в честь нее называют прекрасных дочерей. Красавица Сардаана в Играх народов Якутии представляет волейбол и облачена в форму амгинских волейболистов, показавших лучшие результаты на предыдущих Играх в Намском улусе.

Капелька (Таммах)

Амга — левый и самый длинный приток Алдана. Она известна по всей республике своей прозрачной и чистой водой, а также захватывающими дух природными достопримечательностями. Кстати, ее синие воды также украшают герб Амгинского улуса.

Воплощением реки Амги в Играх народов Якутии стала шустрая Капелька, которая представляет королеву спорта – легкую атлетику.