Все, что вы хотели знать о яйцах

SakhaLife совместно с компанией Greenway рады представить своим читателям новый проект — Нутрициология на практике. Материалы, публикуемые здесь, рассчитаны на широкий круг, не требуют специальных знаний, но преследуют цель не просто дать советы по похудению или набору мышечной массы, задача проекта рассказать о том, как работает организм человека, о том на что он способен и как на него можно воздействовать. Автор рубрики — Евгений Боженко, некогда сотрудничавший с нами в качестве обозревателя, а сейчас, как мы ранее сообщали, работающий с сфере диетологии и фитнеса в Калининграде.

Яйца. Инструкция по применению

Куриное яйцо – один из самых широко распространённых продуктов. Используется и как ингредиент в многосоставных блюдах и для​ приготовления самостоятельных блюд. Присутствует в рационе человека с глубокой древности. Является очень питательным и богатым полезными компонентами продуктом. Однако, чем популярнее становится увлечение диетологией, тем больше вопросов вызывает у людей этот, казалось бы, простой продукт. Сколько яиц можно съесть в день? Что полезнее желток или белок? Опасно ли есть яйца сырыми? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой статье.

Три яйца в день – средняя норма

Начнем с того, что усвоение яиц организмом человека напрямую зависит от степени предварительной термической обработки. Так, сырое яйцо практически не усваивается организмом, а яйцо сваренное в крутую усваивается на 97-98 процентов. По питательности одно куриное яйцо равняется двумстам граммом молока или 50 граммам мяса. Здоровый человек в среднем может съедать до 3 яиц в день, но все зависит от общей сбалансированности рациона, то есть если на вашем столе много белковосодержащих продуктов, то и три яйца в сутки будет многовато.

Да, и белок и желток относятся к категории белки. Но если белок представляет собой практически чистый протеин, то в желтке помимо белка присутствуют жирные кислоты, но это преимущественно ненасыщенные жирные кислоты, то есть те же самые, которые содержатся в растительных жирах. Насыщенных жирных кислот, которые содержатся в животных жирах, в яйцах очень немного. Таким образом получить излишек холестерина из яиц практически невозможно. Кроме того, куриное яйцо содержит​ практически все необходимые человеку витамины и минералы.

Яйца не причина атеросклероза

Так в Японии потребление яиц гораздо выше, чем в России, а заболеваемость атеросклерозом сосудов гораздо ниже. Поэтому дело не в количестве яиц, а в излишке других продуктов, в первую очередь полуфабрикатов (колбасы, сосиски), которые содержат насыщенные жирные кислоты, недостатке растительной пищи. А также в малоподвижном образе жизни.

Однозначно доказанная опасность куриных яиц – возможное содержание в них такого микроба, как сальмонелла. Но он живёт только в сыром яйце и погибает через 4 минуты нахождения в кипящей воде. Другой риск – неумеренное потребление варёных в крутую яиц, может привести к запорам.

Цвет скорлупы и форма яйца не влияют на его качества и полезные свойства, двойной желток не представляет опасности, хотя причина этого явления учёными однозначно пока не выявлена.

На яйцах можно похудеть

Диетическим считается яйцо не старше 7 дней. При продаже оно маркируется буквой Д. У столового яйца допустимый срок продажи – 25 дней. По весу яйца распределяются на пять категорий: от третьей, когда вес яйца составляет от 35 до 50 грамм до высшей – 75 грамм и выше.

Калорийность куриных яиц – 157 ккал на 100 гр, на долю белка при этом приходится 12,7 гр, на долю жиров – 10,9 гр, на долю углеводов – 0,7 гр. Остальное – вода. Средний вес одного яйца – 50 -75 граммов. Существуют специальные программы питания для похудения, основанные на употреблении в пищу яиц. По сути, яйцо является идеальным продуктом. Хотя всегда необходимо помнить, что не бывает однозначно вредных и однозначно полезных продуктов. Все определяется рациональным подходом при употреблении.