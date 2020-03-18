Все, что вы хотели знать о материнском капитале-2020
Значительные изменения внесены в закон по федеральному материнскому капиталу, который вступил в силу с 1 марта текущего года. В отделение Пенсионного фонда РФ по Якутии пояснили, в чем они заключаются.
Сколько на какого ребенка?
Итак, с 1 января текущего года расширяется круг лиц, у которых возникает право на дополнительные меры господдержки.
Так, право на получение материнского (семейного) капитала возникает у женщин при рождении (усыновлении) первого ребенка и у мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, если ранее они не воспользовались правом на капитал. Еще одно условие – решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1-го января 2020 года.
Также с 1 января текущего года установлены новые размеры материнского капитала.
По сертификатам, выданным до 1 января 2020 года, сумма федерального маткапитала проиндексирована на 3 процента. Поэтому, если семья не воспользовалась сертификатом, размер капитала составляет 466 617 рублей.
На первого рожденного или усыновленного ребенка, начиная с 1 января 2020 года, федеральный маткапитал составит 466 617 рублей.
Маткапитал на рождение (усыновление) второго ребенка, начиная с января 2020 года, составит 616 617 рублей.
На третьего или последующего рожденного (усыновленного) ребенка, начиная с этого года, маткапитал составит также 616 617 рублей при условии, что ранее право на МСК (материнский (семейный) капитал) у семьи не возникало.
Нет дополнительных расходов на нотариусов
С 12 марта 2020 года при распоряжении средствами на улучшение жилищных условий отменено представление владельцами государственного сертификата нотариального обязательства об оформлении жилого помещения в общую собственность семьи.
Ранее необходимо было представить нотариальное обязательство об оформлении приобретаемого или построенного жилого помещения с использованием материнского капитала в общую собственность семьи с выделением долей на всех членов семьи.
Теперь обязанность оформления владельцем государственного сертификата жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность всех членов семьи закреплена в федеральном законе.
Проактивный режим
Закон предусматривает новый способ получения сертификата на маткапитал.
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал будет назначаться в проактивном режиме при рождении детей по сведениям, полученным Пенсионным фондом из Единого государственного реестра ЗАГС.
Сведения об оформлении государственного сертификата будут фиксироваться в информационной базе ПФР и передаваться в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портал госуслуг. Поэтому лучше уже сейчас зарегистрироваться на этих сайтах.
Начиная с середины февраля этого года перечисление средств маткапитала по заявлениям о распоряжении производится в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
На что можно потратить?
Это по-прежнему пять направлений:
- Улучшение жилищных условий (приобретение, строительство, реконструкция).
- Образование детей, в том числе содержание ребенка в дошкольном учреждении.
- На накопительную пенсию мамы.
- Приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.
- Ежемесячная выплата при рождении второго ребенка.
«Упрощенка» по погашению ипотеки
Теперь для
погашения ипотечного кредита средствами маткапитала вместо двух обращений – в
банк, а затем в Пенсионный фонд, заявление о распоряжении средствами можно
подать непосредственно в банк при оформлении кредита. Банк самостоятельно
направит заявление и документы в территориальный орган ПФР. В настоящее время
Отделением ПФР по Якутии проводится работа по заключению соглашений о
взаимодействии с кредитными организациями.
+7 (999) 174-67-82