Все, что нужно знать о пенсии по старости

Когда повышается пенсия? Неработающим пенсионерам — с 1 января, но в 2022 году была дополнительная индексация с 1 июня. Работающим пенсионерам — с 1 августа, сообщает тгк @gosuslugi

Кто может выйти на пенсию по старости в 2022 году? На общих основаниях это мужчины, которым в I полугодии 2022 года исполнилось 61,5 года, и женщины — в 56,5. При условии, что на лицевом счете отражены минимум 23,4 пенсионных коэффициента и 13 лет стажа.

Когда можно обратиться за назначением пенсии? Не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста.

Положена ли пенсия, если не хватает стажа? Если не хватает стажа или пенсионных коэффициентов, назначается социальная пенсия по старости — но на 5 лет позже обычного пенсионного возраста.

По какой формуле рассчитывается страховая пенсия? Фиксированная выплата + Стоимость накопленных пенсионных коэффициентов. С 1 июня 2022 года фиксированная выплата — 7220,74 ₽. Один пенсионный коэффициент — 118,10 ₽. Некоторым пенсионерам положены доплаты — например, за иждивенцев или с 80 лет.

Как проверить стаж и пенсионные коэффициенты? Через Госуслуги.

Учитывается ли стаж у ИП? Да, кроме самозанятых. Индивидуальные предприниматели на других системах налогообложения платят пенсионные взносы, им засчитывается страховой стаж и пенсионные коэффициенты.

Можно ли получать пенсию и продолжать работать? Да, но работающим пенсионерам не положена ежегодная индексация.

Обратиться за назначением пенсии

Узнать размер пенсии

Индексация страховой пенсии

Доплаты пенсионерам

Досрочная пенсия

Социальная доплата