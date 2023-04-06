Все, что говорил Жириновский — сбылось!
Сегодня вспоминаем известного российского политика, лидера парламентсткой партии ЛДПР Владимира Жириновского. Ровно год назад, 6 апреля он ушел из жизни после тяжелой болезни. Владимир Жириновский уже после смерти прославился как прорицатель, чьи предсказания сбылись. Например, он предсказал возвращение Крыма в состав России и первого чернокожего президента США. А в 2036 году вскроют капсулу с прогнозами Владимира Жириновского, которая хранится сейчас в музее ЛДПР. «Парламентская газета» напомнила самые известные пророчества Владимира Вольфовича
Возвращение Крыма
Выступая по видеосвязи на канале «Россия 24», он заявил: «Русские, которые живут на Украине, у них есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит. Ни США. Ни НАТО». А после припечатал: «Флот русский никогда из Севастополя не уйдет, и никто к нему не прикоснется».
Пять лет спустя Жириновский уточнил «крымский прогноз». На этот раз — в эфире украинской телепередачи «Свобода слова». Отвечая на вопрос, что будет делать Россия, когда в 2017 году закончится договор о размещении в Крыму Черноморского флота, лидер ЛДПР, не раздумывая ни секунды, ответил, что к тому времени Крым уже будет российским, и потребность во всякого рода договорах отпадет сама собой.
Перспектив с НАТО и Евросоюзом нет
Дал Жириновский по Украине и еще один долгоиграющий прогноз. «Никогда [Украину] не примут в Евросоюз, — заявил политик в эфире украинской передачи «Свобода слова» в 2008 году.
Вообще, теме отсутствия у Украины перспектив на вступление в НАТО и Евросоюз Жириновский уделял особое внимание. Он говорил об этом еще в 1998 году в одном из выступлений в Госдуме. По его словам, Украину «никто никуда не примет» как минимум до тех пор, пока она не решит территориальные вопросы, и прежде всего — вопрос принадлежности Крыма, который в те годы имел статус автономной республики.
Падение Зеленского и переход части Украины к России
В апреле 2021 года Жириновский предрекал крах режима Зеленского. «Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — обещал политик.
Кроме того, Жириновский еще в 2014 году предсказывал и переход части территорий Украины под крыло России. Правда, в его прогнозе шла речь о семи областях, а не о четырех, но, возможно, он еще сбудется дословно. Тем более что с тремя регионами из семи лидер ЛДПР угадал верно: «Должны вернуться еще семь областей: Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса».
Сближение с Китаем
Еще одно предсказание на злобу дня: Владимир Вольфович неоднократно заявлял, что Россия рано или поздно вступит в тесное партнерство с Китаем. «Это наш сосед, — говорил он в 2000 году в эфире «ЛДПР-ТВ». — Будет мощная торговая война, которая, вполне вероятно, перерастет в горячую, США падет, Китай победит, мы останемся крупнейшим европейским государством».
Жириновский неоднократно говорил, что Россия рано или поздно вступит в тесное партнерство с Китаем.
Чернокожий президент в США
Из забавного: в 2004 году Жириновский заявил американским журналистам, что следующий президент США будет негром. На тот момент в Штатах президентствовал уроженец Коннектикута Джордж Буш — младший, которого спустя пять лет сменил первый в истории страны чернокожий президент Барак Обама.
Что только предстоит?
Это, конечно, далеко не полный список предсказаний. Давал Владимир Вольфович и прогнозы на более долгие сроки.
- Уход США из Европы и образование нового государства вместе с Канадой и Мексикой. По словам Жириновского, это случится уже в обозримом будущем, а вместо долларов у этого нового образования будет валюта под названием «амеро». 1998 год.
- «Ликвидация» Украины в 2024 году и начало неких страшных «массовых событий» на Ближнем Востоке. По словам Жириновского, речь будет идти чуть ли не о начале третьей мировой войны. 2019 год.
- Завершение «специальной военной операции» 19 сентября 2023 года и затишье до 2024-го, когда развернутся «ужасные события», описанные выше. 2021 год.
Добавить комментарий
+7 (999) 174-67-82
Жириновский спрогнозировал о досрочной победе Порошенко над Зеленским при выборе президента Украины. Старик сплоховал.