Все, что говорил Жириновский — сбылось!

Сегодня вспоминаем известного российского политика, лидера парламентсткой партии ЛДПР Владимира Жириновского. Ровно год назад, 6 апреля он ушел из жизни после тяжелой болезни. Владимир Жириновский уже после смерти прославился как прорицатель, чьи предсказания сбылись. Например, он предсказал возвращение Крыма в состав России и первого чернокожего президента США. А в 2036 году вскроют капсулу с прогнозами Владимира Жириновского, которая хранится сейчас в музее ЛДПР. «Парламентская газета» напомнила самые известные пророчества Владимира Вольфовича

Возвращение Крыма

Выступая по видеосвязи на канале «Россия 24», он заявил: «Русские, которые живут на Украине, у них есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит. Ни США. Ни НАТО». А после припечатал: «Флот русский никогда из Севастополя не уйдет, и никто к нему не прикоснется».

Пять лет спустя Жириновский уточнил «крымский прогноз». На этот раз — в эфире украинской телепередачи «Свобода слова». Отвечая на вопрос, что будет делать Россия, когда в 2017 году закончится договор о размещении в Крыму Черноморского флота, лидер ЛДПР, не раздумывая ни секунды, ответил, что к тому времени Крым уже будет российским, и потребность во всякого рода договорах отпадет сама собой.

Перспектив с НАТО и Евросоюзом нет

Дал Жириновский по Украине и еще один долгоиграющий прогноз. «Никогда [Украину] не примут в Евросоюз, — заявил политик в эфире украинской передачи «Свобода слова» в 2008 году.

Вообще, теме отсутствия у Украины перспектив на вступление в НАТО и Евросоюз Жириновский уделял особое внимание. Он говорил об этом еще в 1998 году в одном из выступлений в Госдуме. По его словам, Украину «никто никуда не примет» как минимум до тех пор, пока она не решит территориальные вопросы, и прежде всего — вопрос принадлежности Крыма, который в те годы имел статус автономной республики.

Падение Зеленского и переход части Украины к России

В апреле 2021 года Жириновский предрекал крах режима Зеленского. «Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — обещал политик.

Кроме того, Жириновский еще в 2014 году предсказывал и переход части территорий Украины под крыло России. Правда, в его прогнозе шла речь о семи областях, а не о четырех, но, возможно, он еще сбудется дословно. Тем более что с тремя регионами из семи лидер ЛДПР угадал верно: «Должны вернуться еще семь областей: Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса».

Сближение с Китаем

Еще одно предсказание на злобу дня: Владимир Вольфович неоднократно заявлял, что Россия рано или поздно вступит в тесное партнерство с Китаем. «Это наш сосед, — говорил он в 2000 году в эфире «ЛДПР-ТВ». — Будет мощная торговая война, которая, вполне вероятно, перерастет в горячую, США падет, Китай победит, мы останемся крупнейшим европейским государством».

Жириновский неоднократно говорил, что Россия рано или поздно вступит в тесное партнерство с Китаем.

Чернокожий президент в США

Из забавного: в 2004 году Жириновский заявил американским журналистам, что следующий президент США будет негром. На тот момент в Штатах президентствовал уроженец Коннектикута Джордж Буш — младший, которого спустя пять лет сменил первый в истории страны чернокожий президент Барак Обама.

Что только предстоит?

Это, конечно, далеко не полный список предсказаний. Давал Владимир Вольфович и прогнозы на более долгие сроки.