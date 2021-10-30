30.10.2021
12:33
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Якутия
Все, что душе угодно!
…можно готовить в глиняных горшках. Хватайте, пока они в наличии @kamelek888.
Горшочки впитывают букеты специй и накапливают ваши кулинарные истории. Блюда приобретают неповторимый вкус и каждое следующее получается вкуснее предыдущего.⠀Желательно иметь 2 горшка, для мяса и рыбы, ведь по правилам готовить в одной сковородке рыбу и мясо нельзя.⠀
- Наши мастера создают и применяют для каждого изделия разные узоры и орнаменты.
- У каждого горшочка свой уникальный характер и уникальность.
- В наличии имеются разные размеры горшочков.
- Выполнены в технике молочного обжига.
- Вылощены до блеска!
Источник: на правах рекламы
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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