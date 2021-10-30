Все, что душе угодно!

…можно готовить в глиняных горшках. Хватайте, пока они в наличии @kamelek888.

Горшочки впитывают букеты специй и накапливают ваши кулинарные истории. Блюда приобретают неповторимый вкус и каждое следующее получается вкуснее предыдущего.⠀Желательно иметь 2 горшка, для мяса и рыбы, ведь по правилам готовить в одной сковородке рыбу и мясо нельзя.⠀

Наши мастера создают и применяют для каждого изделия разные узоры и орнаменты.

У каждого горшочка свой уникальный характер и уникальность.

В наличии имеются разные размеры горшочков.

Выполнены в технике молочного обжига.