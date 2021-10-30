30.10.2021
12:33
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Якутия

Все, что душе угодно!

 …можно готовить в глиняных горшках. Хватайте, пока они в наличии @kamelek888.

Горшочки впитывают букеты специй и накапливают ваши кулинарные истории. Блюда приобретают неповторимый вкус и каждое следующее получается вкуснее предыдущего.⠀Желательно иметь 2 горшка, для мяса и рыбы, ведь по правилам готовить в одной сковородке рыбу и мясо нельзя.⠀

  • Наши мастера создают и применяют для каждого изделия разные узоры и орнаменты.
  • У каждого горшочка свой уникальный характер и уникальность.
  • В наличии имеются разные размеры горшочков.
  • Выполнены в технике молочного обжига.
  • Вылощены до блеска! 
Источник: на правах рекламы
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