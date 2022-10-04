Все больше якутян выходят на субботники

В Якутии в субботниках приняли участие свыше 110 тысяч жителей республики, это на 30 тысяч участников больше, чем в прошлом году. Всего в рамках двухмесячника по санитарной очистке населённых пунктов провели свыше 5000 субботников.

Напомним, что двухмесячник по санитарной очистке на территории республики был объявлен 7 марта и был продлён до осени.

Как сообщили в Минэкологии республики, участники субботников привели в порядок 1267 контейнерных площадок, посадили 8999 деревьев и 7929 кустарников. На субботниках вывезли почти 169 113,88 кубометров мусора, ликвидировали 332 несанкционированные свалки.

Всего в муниципальных образованиях провели 5184 субботника, в которых приняли участие 110 465 якутян.

Окончательные итоги двухмесячника по санитарной очистке подведут в октябре.

В прошлом году провели 4491 субботник с участием 80 837 жителей Якутии, тогда было вывезено 94 758,72 кубометров бытового мусора, ликвидировано 510 несанкционированных свалок, посажено 6063 дерева и 3578 кустарников.