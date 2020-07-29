Все больницы Якутии работают в режиме повышенной готовности

Сегодня, 28 июля, Ольга БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства РС(Я), проинформировала журналистов о том, что текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной.

В Якутии за сутки выявлено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 47 случаев зафиксированы в Якутске, также есть заболевшие в Мирнинском, Хангаласском, Амгинском, Верхневилюйском, Горном и Мегино-Кангаласском районах.

Ольга Балабкина обратила внимание на то, что в Якутске преимущественно заболевают родственники. Возникновение крупных семейных очагов связано с проведением семейных мероприятий. Также часто возникают очаги корпоративные, которые также связаны с проведением различных мероприятий внутри рабочих коллективов. «Принимая решение о коллективном решении того или иного вопроса в совместном формате, вы должны учитывать, что делаете выбор между здоровьем и нездоровьем», — отметила Ольга Валерьевна, обращаясь к руководителям и сотрудникам предприятий.

Эпидемиологическая ситуация остается неспокойной даже в отдаленных наслегах Якутии. Это, прежде всего, связано с выездом в районы на летние каникулы и отпуска, также с проведением сезонных сельскохозяйственных работ.

Отмечено, что удалось стабилизировать ситуацию в Алданском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. В настоящий момент в этих районах нет увеличения заболеваемости коронавирусом, но ситуация остается напряженной из-за большого количества ранее выявленных случаев.

За последние сутки в Якутии зарегистрирован 1 летальный случай. За жизнь пациента долго боролись врачи, но сказалось общее состояние и наличие хронического заболевания. В связи с произошедшим Ольга Балабкина еще раз призвала всех якутян бережно относиться к людям старшего поколения, поскольку именно они при наличии хронического заболевания подвержены наибольшему риску.

Сегодня в Якутии исследования на короновирус проводятся в 12 лабораториях. За последние сутки проведено 2 832 исследования. Всего с начала пандемии обработан 298 081 тест на коронавирусную инфекцию.

Ольга Балабкина сообщила, что идет подготовка к постепенному возобновлению плановых приемов в медицинских организациях. Она подчеркнула, что за последние шесть месяцев медики работают в напряженном режиме, но не было ни одного случая возникновения нестандартной ситуации или какого-либо инцидента. Все медицинские учреждения республики работают по четко установленному алгоритму и обеспечивают оказание медицинской помощи в полном объеме.