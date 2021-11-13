Все билеты проданы на премьеру «Суоhалдьыйа Толбонноох»!

SOLD OUT!

На премьеру спектакля «Суоһалдьыйа Толбонноох» на все дни все билеты проданы!

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Увидимся на ПРЕМЬЕРЕ

Напомним, что премьера спектакля «Суоhалдьыйа Толбонноох» пройдет в Саха театре 15, 16, 17 и 18 ноября. Причем, спектакли на 17 и 18 ноября были назначены дополнительно в связи с ажиотажем на билеты.

Но и этого оказалось недостаточно. Саха театр в своем инстаграме сообщил, что все билеты на все спектакли распроданы. Таким образом, спектакль Руслана ТАРАХОВСКОГО еще до премьеры пользуется высокой популярностью.

На фото – режиссер Руслан Тараховский во время прогона спектакля «Суоhалдьыйа Толбонноох»!