Все автозимники регионального значения закрыты!

Уважаемые водители!

ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» напоминает о закрытии всех автозимников регионального значения в центральных районах республики, а также ледовых переправ через реку Лена.

За несанкционированный выезд транспортного средства на ледовые переправы статьёй 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия) предусмотрен административный штраф, на граждан — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридические лица — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Водители! Не подвергайте свою жизнь и жизнь близких опасности.