21.04.2023
17:54
251

Якутия

Все автозимники регионального значения закрыты!

Уважаемые водители!

ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» напоминает о закрытии всех автозимников регионального значения в центральных районах республики, а также ледовых переправ через реку Лена.

За несанкционированный выезд транспортного средства на ледовые переправы статьёй 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия) предусмотрен административный штраф, на граждан — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридические лица — от ста тысяч до одного миллиона рублей.
Водители! Не подвергайте свою жизнь и жизнь близких опасности.

Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх