Все арктические райцентры Якутии подключат к высокоскоростному интернету

На совещании у главы Республики Айсена Николаева рассмотрены вопросы строительства волоконно-оптических линий связи в арктических районах и труднодоступных населенных пунктах республики.

В результате большой работы последних лет значительную часть республики обеспечили доступом к волоконно-оптической линии связи и на местах с приходом высокоскоростного интернета повышается качество жизни населения.

«Вместе с тем ряд районов республики, в первую очередь, арктические и северные районы, труднодоступные населенные пункты пока обеспечиваются только спутниковым интернетом. Он дорогой и не обеспечивает стабильную связь. Наша задача — решать вопросы устранения цифрового неравенства», — сказал руководитель региона.

Айсен Николаев напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме вопрос совместной реализации проектов по строительству ВОЛС на территории Арктики и труднодоступных населенных пунктов согласован с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

В проекты по строительству магистральных сетей связи включены 84 населенных пункта. Планируется проложить 7,5 тыс. километров ВОЛС на территории 20 районов Якутии. В итоге доступ к высокоскоростному интернету получат порядка 100 тысяч жителей республики.

На совещании обсудили параметры, сроки, механизм реализации проекта. Глава поручил Мининноваций, Минфину, Минэкономики региона оперативно отработать вопросы софинансирования с профильными федеральными министерствами. При этом необходимо предусмотреть все процессы: налаживание высокоскоростной линии связи, их содержание и ремонт, приемлемые тарифы.

По словам руководителя Мининноваций Анатолия Семенова, в этом году стартуют проектно-изыскательные работы и с 2023 года начнется реализация проекта.

К концу 2025 года арктические районные центры республики должны подключить к высокоскоростному интернету. Это позволит существенно улучшить качество предоставления электронных госуслуг, даст возможность для развития телемедицины, интернет-торговли, онлайн- банкинга, дистанционного образования и, самое главное, снизит стоимость интернет-услуг.