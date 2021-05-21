Всадники из Якутска выехали в Москву!

Служба спасения РС(Я) просит водителей не подавать звуковые сигналы при встрече с группой всадников.

Сегодня, 21 мая из местности Ус Хатын г. Якутска выехали двое всадников, совершающие конный поход на лошадях якутской породы, посвященный 100-летию Автономии Якутии. Мужчинам предстоит долгий путь: из Якутска в Иркутскую область и далее — по территории еще пятнадцати российских регионов, конечная точка маршрута — г.Москва, куда путешественники планируют прибыть в следующем году на юбилейный ысыах.

В связи с тем, что часть маршрута всадников проходит вдоль автомобильных дорог федерального и республиканского значения, Служба спасения Республики Саха (Якутия) обращается к водителям автотранспортных средств: воздержитесь от подачи звуковых сигналов при встрече с группой на якутских лошадях, так как они могут испугаться резких звуков, снизьте скорость и соблюдайте правила дорожного движения. Пусть долгий путь всадников из Якутии будет безопасным!