30.03.2023
18:52
81

Якутия

Всадник-экстремал Дугуйдан завершил колымский поход — РИА Новости

Всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил 800-километровый поход из Якутии на Колыму: стартовал в -58°, но в одежде из лисьей шкуры морозы нипочем, хотя «холод ощущался», сообщает тгк РИА Новости

Цель проекта — доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. И зимой, когда на улице до -60°, и летом, в +30°, животные содержатся на свободном выпасе и легко переносят перепады температуры.

Источник: тгк РИА Новости

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх