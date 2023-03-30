Всадник-экстремал Дугуйдан завершил колымский поход — РИА Новости

Всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил 800-километровый поход из Якутии на Колыму: стартовал в -58°, но в одежде из лисьей шкуры морозы нипочем, хотя «холод ощущался», сообщает тгк РИА Новости

Цель проекта — доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. И зимой, когда на улице до -60°, и летом, в +30°, животные содержатся на свободном выпасе и легко переносят перепады температуры.