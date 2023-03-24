24.03.2023
19:36
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Путешествия & Отдых

Всадник Дугуйдан продолжает свой путь верхом по Магадану

Оймяконский коневод Дугуйдан Винокуров сообщил в своем тгк Всадники Севера:

19 марта выехали с ПГТ Сусумана в путь. И вот сегодня, 24 марта, добрались до поселка Дебин. Общее расстояние 181км. Проехав Прииска Полевого и рабочего поселка Бурхала, 21 числа добрались до Ягодной, преодолев 106 км. Там нас тоже очень хорошо встретили. 

Выражаем огромную благодарность главе округа Надежде Богдановне. Познакомила нас с краеведом Иваном Александровичем. Встреча прошла в филиале Ягоднинском музее «Колымская Антлантида — Память Колымы». Иван рассказал о якутских национальных селах Таскан и Мылга, образованных в конце ХIX века якутами из Оймякона.

Осталось примерно до конечной точки 180 км. Дебин, Спорное, Оротукан, Ларюковая, Колымское, Верхний Сеймчан и Сеймчан.

Фото: тгк Всадники Севера
Источник: тгк Всадники Севера

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