Вручены награды лучшим работникам Энергосбыта

В Энергосбыте ПАО «Якутскэнерго» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика и 55-летию энергосбытового филиала.

Искреннюю признательность работникам Энергосбыта за профессионализм и высокую ответственность выразил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков: «Вся ваша энергия и опыт служат укреплению ключевого звена в цепочке: генерация — сети — сбыт. Результаты деятельности Энергосбыта позволяют компании своевременно проводить модернизацию, ремонт оборудования, обеспечивают важную обратную связь с потребителями. Повышение платежной дисциплины имеет огромную значимость, особенно сегодня, в условиях пандемии». Алексей Александрович подчеркнул, что в коллективе Энергосбыта сочетаются опыт, традиции, молодость, стремление внедрять новации, повышать эффективность энергосбытовой деятельности: «Вы ориентированы на перспективное будущее для обеспечение стабильной деятельности энергокомпании, что в итоге сказывается на улучшении качества жизни якутян».

«Профессия энергетика-сбытовика имеет особую специфику. Ни в одном учебном заведении не выпускают специалистов по энергосбытовой деятельности, нашу профессию нужно осваивать на практике. Потому знания, опыт, накопленные нашими специалистами, имеют огромную ценность, — отметила директор Энергосбыта Наталья Корягина. — Юбилей предприятия – это возможность вспомнить его историю, заслуги и достижения, сказать слова благодарности каждому, без кого было бы немыслимым достижение высоких результатов».

В день профессионального праздника работники филиала отмечены государственными наградами Республики Саха (Якутия), ведомственными и отраслевыми званиями и наградами, почетными грамотами и благодарностями филиала. Так, за многолетнюю и плодотворную работу Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации награждена начальник отдела планирования энергопотребления Энергосбыта Анюта Мосеева, Знаком отличия «Гражданская доблесть» Республики Саха (Якутия) — электромонтер Усть-Алданского участка Якутского отделения Энергосбыта Василий Петров, Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) — ведущий инженер Мирнинского отделения Энергосбыта Елена Шолохова, Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия) — начальник Чурапчинского участка Якутского отделения Энергосбыта Олег Захаров, Благодарностью Правительства Республики Саха (Якутия) — начальник отдела по работе с населением Энергосбыта Ксения Погорельская и водитель Вилюйского участка Мирнинского отделения Андрей Васильев, Благодарностью Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) — начальник отдела претензионной деятельности Энергосбыта Нюргуяна Куприянова и ведущий специалист Алданского отделения Ирина Кочетова.

Званием «Почетный работник энергетики Республики Саха (Якутия») удостоены техник инженерного центра измерительных систем Наталья Сизых и заместитель главного инженера Энергосбыта Александр Черновский.

Почетные грамоты Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) вручены начальнику отдела по работе на оптовом рынке электроэнергии (мощности) Ивану Никифорову и и.о. начальника отдела планирования и контроля доходов Энергосбыта Галине Воронец. Благодарственными письмами Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) награждены специалист отдела кадров Лилианна Казанова, начальник пресс-службы Лия Сахаутдинова, экономист Хангаласского участка Якутского отделения Энергосбыта Нина Сайгушева.

Знаком отличия «Почетный энергетик города Якутска» награждена инженер-инспектор Якутского отделения Энергосбыта Зинаида Трофимова.

Почетными званиями «Ветеран труда ПАО «Якутскэнерго» отмечены начальник производственно-технического отдела Ольга Покидько, начальник Олекминского участка Юлия Бовшик, техник Чурапчинского участка Якутского отделения Энергосбыта Любовь Поисеева, инженер Вилюйского участка Мирнинского отделения Энергосбыта Зоя Петрова, кассир-контролер Якутского отделения Энергосбыта Агафья Бадмаева.

Поздравляем коллег с наградами и желаем всем энергетикам успешной работы!